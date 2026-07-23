Todo es mentira 23 julio 2026

El periodista argentino cree que el mensaje de la cantante no ha logrado rebajar la tensión generada tras compartir una publicación sobre la derrota de Argentina y considera que la controversia va mucho más allá de un simple vídeo en redes sociales.

Las disculpas de Rosalía por la publicación que compartió tras la final del Mundial entre España y Argentina no han sido suficientes para apagar el incendio mediático al otro lado del Atlántico. Aunque la artista aseguró que difundió el vídeo porque sonaba una de sus canciones y que no reparó en el mensaje que acompañaba a las imágenes, la controversia continúa ocupando titulares en Argentina. Sobre ese clima de tensión habló en 'Todo es mentira' el periodista argentino Gustavo Sylvestre, que ofreció una visión desde Buenos Aires de la reacción que ha provocado la cantante y explicó por qué, a su juicio, el enfado de parte del público argentino no puede entenderse únicamente por lo ocurrido en redes sociales. "Huele a poco" La primera valoración de Sylvestre fue tan breve como contundente cuando le preguntaron si las explicaciones de Rosalía servirían para rebajar el ambiente. "Huele a poco, huele a poco", respondió sin rodeos. El periodista explicó que la cantante seguía siendo uno de los asuntos más comentados en Argentina y que muchos seguidores consideran insuficiente el mensaje publicado en sus redes sociales. Según señaló, una parte del público interpreta que las disculpas llegaron para intentar frenar la repercusión negativa de la polémica y reclama un gesto todavía más convincente. "Algunos le piden que haya un vídeo, que haya algo más sincero, que se sienta algo más sincero en su pedido de disculpas", explicó durante la entrevista.

La polémica sigue muy presente en Argentina Sylvestre aseguró que el caso continúa teniendo una enorme repercusión mediática y recordó que la cantante seguía ocupando las primeras posiciones entre los temas más comentados del país. "Sigue siendo tendencia número uno en Argentina y sigue la polémica", afirmó. No obstante, el periodista también se mostró convencido de que el conflicto acabará perdiendo fuerza con el paso de los días, especialmente cuando Rosalía viaje a Buenos Aires para ofrecer los conciertos que tiene programados. "Yo creo que en los próximos días pasa", pronosticó. Un enfado que va más allá del vídeo Durante la conversación, Gustavo Sylvestre insistió en que reducir toda la polémica al vídeo compartido por la cantante sería simplificar demasiado lo ocurrido. En su opinión, alrededor del caso se han mezclado diferentes factores políticos, sociales y deportivos que han terminado alimentando un clima de confrontación. "Acá hay que separar lo ideológico de lo que representa el sentimiento del fútbol", defendió. El periodista explicó que muchas personas en Argentina han interpretado determinados comentarios procedentes de figuras internacionales como una crítica general al país, mezclando debates políticos con la rivalidad deportiva surgida tras la final del Mundial. "Es como que todo se ha juntado", resumió. "Rosalía pasaba por ahí" Lejos de considerar que la artista fuera el origen del conflicto, Sylvestre cree que terminó convirtiéndose en un símbolo involuntario de un malestar que ya existía. "A Rosalía le tocó. Pasaba por ahí", aseguró. Para el periodista, las redes sociales contribuyen decisivamente a amplificar este tipo de situaciones. "Muchas veces las redes se convierten en una cloaca. Todo el mundo está pendiente del teléfono, da un 'like' muy rápido y después se mete la pata sin saber exactamente qué está compartiendo", reflexionó. Precisamente por eso considera que el caso debe analizarse con cierta perspectiva y sin convertir un error en un conflicto de mayor dimensión.

En Argentina están enfadados con Rosalía