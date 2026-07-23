Las disculpas de Rosalía por la publicación que compartió tras la final del Mundial entre España y Argentina no han sido suficientes para apagar el incendio mediático al otro lado del Atlántico. Aunque la artista aseguró que difundió el vídeo porque sonaba una de sus canciones y que no reparó en el mensaje que acompañaba a las imágenes, la controversia continúa ocupando titulares en Argentina.
Sobre ese clima de tensión habló en 'Todo es mentira' el periodista argentino Gustavo Sylvestre, que ofreció una visión desde Buenos Aires de la reacción que ha provocado la cantante y explicó por qué, a su juicio, el enfado de parte del público argentino no puede entenderse únicamente por lo ocurrido en redes sociales.
La primera valoración de Sylvestre fue tan breve como contundente cuando le preguntaron si las explicaciones de Rosalía servirían para rebajar el ambiente. "Huele a poco, huele a poco", respondió sin rodeos.
El periodista explicó que la cantante seguía siendo uno de los asuntos más comentados en Argentina y que muchos seguidores consideran insuficiente el mensaje publicado en sus redes sociales.
Según señaló, una parte del público interpreta que las disculpas llegaron para intentar frenar la repercusión negativa de la polémica y reclama un gesto todavía más convincente.
"Algunos le piden que haya un vídeo, que haya algo más sincero, que se sienta algo más sincero en su pedido de disculpas", explicó durante la entrevista.
Sylvestre aseguró que el caso continúa teniendo una enorme repercusión mediática y recordó que la cantante seguía ocupando las primeras posiciones entre los temas más comentados del país. "Sigue siendo tendencia número uno en Argentina y sigue la polémica", afirmó.
No obstante, el periodista también se mostró convencido de que el conflicto acabará perdiendo fuerza con el paso de los días, especialmente cuando Rosalía viaje a Buenos Aires para ofrecer los conciertos que tiene programados. "Yo creo que en los próximos días pasa", pronosticó.
Durante la conversación, Gustavo Sylvestre insistió en que reducir toda la polémica al vídeo compartido por la cantante sería simplificar demasiado lo ocurrido.
En su opinión, alrededor del caso se han mezclado diferentes factores políticos, sociales y deportivos que han terminado alimentando un clima de confrontación. "Acá hay que separar lo ideológico de lo que representa el sentimiento del fútbol", defendió.
El periodista explicó que muchas personas en Argentina han interpretado determinados comentarios procedentes de figuras internacionales como una crítica general al país, mezclando debates políticos con la rivalidad deportiva surgida tras la final del Mundial.
"Es como que todo se ha juntado", resumió.
Lejos de considerar que la artista fuera el origen del conflicto, Sylvestre cree que terminó convirtiéndose en un símbolo involuntario de un malestar que ya existía. "A Rosalía le tocó. Pasaba por ahí", aseguró.
Para el periodista, las redes sociales contribuyen decisivamente a amplificar este tipo de situaciones.
"Muchas veces las redes se convierten en una cloaca. Todo el mundo está pendiente del teléfono, da un 'like' muy rápido y después se mete la pata sin saber exactamente qué está compartiendo", reflexionó.
Precisamente por eso considera que el caso debe analizarse con cierta perspectiva y sin convertir un error en un conflicto de mayor dimensión.
Otro de los aspectos que destacó durante la entrevista fue el elevado coste que supone asistir a uno de los conciertos de Rosalía en Argentina.
Sylvestre recordó que el país atraviesa un momento económico complicado y que muchas personas realizaron un importante esfuerzo para adquirir sus entradas.
"Son entradas muy caras en un momento de crisis económica y mucha gente hace un esfuerzo para comprarlas. Tal vez por eso molestó más", explicó.
Aunque reconoció que algunos seguidores han intentado desprenderse de sus localidades, también aclaró que ya no es posible solicitar devoluciones por el tiempo transcurrido desde la compra y que la única alternativa pasa por transferir las entradas a otros compradores.
Pese a la polémica, Gustavo Sylvestre quiso lanzar un mensaje de calma y recordó la estrecha relación histórica que mantienen ambos países.
"Hay lazos históricos de unión", subrayó, convencido de que el conflicto no refleja el sentimiento general de argentinos y españoles.
El periodista lamentó que el debate se haya visto condicionado por el funcionamiento de las redes sociales y defendió que ni un partido de fútbol ni una publicación en internet deberían poner en cuestión esa relación. "Nada cambia", afirmó.
Por ello, concluyó apelando a dejar atrás el enfrentamiento y recuperar el entendimiento entre ambos pueblos. "En estos tiempos de tanto odio hay que unir, tender puentes y dejar las grietas de lado", sostuvo antes de lanzar un último mensaje dirigido a los seguidores de la cantante.
"No se vayan a perder un pedazo de espectáculo como el de Rosalía, porque de verdad lo lamentarán después", concluyó, convencido de que la controversia terminará disipándose cuando la artista se suba al escenario en Buenos Aires.