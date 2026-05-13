Telecinco revoluciona su parrilla para el verano con Carlos Lozano, Paz Padilla, Beatriz Archidona y Santi Acosta

Telecinco prepara una de sus mayores renovaciones estivales de los últimos años. La cadena aprovechará la llegada del verano para reconfigurar parte de su programación diaria con nuevos formatos, nuevos horarios y el regreso de algunos de los rostros más reconocibles de la televisión. Una estrategia que amplia la oferta de entretenimiento para quienes siguen los contenidos tanto en emisión lineal como a través de Mediaset Infinity.
A partir de la segunda quincena de junio, la cadena estrenará cuatro nuevos espacios que ocuparán distintas franjas del día y que compartirán un mismo objetivo: ofrecer entretenimiento accesible, dinámico y pensado para acompañar al espectador durante el verano. Habrá dating shows, actualidad social, humor, entrevistas y mucho directo, en una temporada marcada por el regreso de nombres históricos y por la apuesta por formatos con identidad propia.
Uno de los regresos más comentados será el de Carlos Lozano, que volverá a Telecinco como conductor de ‘Amor o lo que surja’, un dating show producido por Bulldog TV que mezclará citas, encuentros inesperados y situaciones imprevisibles en plató.
El formato reunirá a participantes de distintas edades y perfiles en un entorno diseñado para generar conexiones reales, aunque el propio presentador ya ha dejado claro que no todo girará alrededor del romanticismo. Habrá humor, espontaneidad y momentos sorprendentes en un programa que ocupará la franja de las 16:00 horas de lunes a viernes.
La vuelta de Lozano se produce después de su reciente paso por ‘GH DÚO’, donde volvió a conectar con una parte importante del público televisivo. Ese respaldo de la audiencia ha sido precisamente uno de los motores de este regreso. El presentador afronta esta nueva etapa con una versión más cercana y relajada de sí mismo, algo que encaja especialmente bien con el tono ligero y veraniego que busca Telecinco para las tardes.
Otro de los grandes movimientos del verano llegará con ‘De lunes a viernes’, el nuevo espacio diario de Beatriz Archidona y Santi Acosta. La pareja televisiva seguirá liderando ‘¡De viernes!’ en prime time, pero ahora también dará el salto a las tardes con un formato centrado en la actualidad social y el entretenimiento.
El programa ocupará temporalmente la franja de ‘El diario de Jorge’ durante las vacaciones estivales de Jorge Javier Vázquez y buscará mantener vivo el interés por la crónica social desde una perspectiva mucho más distendida. Habrá colaboradores habituales, nuevos fichajes, conexiones en directo y una línea editorial marcada por el ritmo y la cercanía.
La intención de la cadena pasa por construir una sobremesa mucho más dinámica, capaz de combinar actualidad del corazón, conversación televisiva y entretenimiento diario sin perder el tono desenfadado propio del verano. La producción correrá a cargo de Producciones Mandarina en colaboración con Mediaset España.
Las tardes del sábado y domingo también tendrán nuevo sello propio gracias a ‘El Show de Paz’, el nuevo proyecto de Paz Padilla para Telecinco.
El programa, producido por Secuoya en colaboración con Mediaset España, se emitirá después de Informativos Telecinco 15:00h y antes de ‘Fiesta’, convirtiéndose en una de las principales apuestas de entretenimiento familiar del fin de semana.
La propuesta combinará entrevistas con personajes conocidos, humor, música y testimonios de personas anónimas con historias inspiradoras. Pero más allá del contenido, el programa nace con una intención muy concreta: transmitir optimismo.
Padilla regresa así a Mediaset con un formato muy alineado con su personalidad pública, donde el humor y la emoción convivirán constantemente. La presentadora quiere convertir el espacio en un lugar de desconexión para el espectador, una especie de refugio televisivo para relajarse y terminar el día con una sonrisa.
Con todos estos cambios, la programación vespertina de Telecinco quedará reorganizada durante los meses de verano. Tras el informativo del mediodía llegará ‘Amor… o lo que surja’. Después continuará ‘El tiempo justo’, que reducirá ligeramente su duración. Más tarde será el turno de ‘De lunes a viernes’, mientras que ‘Allá tú’, con Juanra Bonet, seguirá cerrando la tarde.
Mientras tanto, ‘El diario de Jorge’ pausará temporalmente sus emisiones hasta septiembre coincidiendo con las vacaciones de Jorge Javier Vázquez.
Telecinco quiere convertir el verano en un laboratorio de nuevos formatos y nuevas dinámicas televisivas con una televisión más cercana, más emocional y mucho más conectada con el entretenimiento diario que demanda la audiencia actual.