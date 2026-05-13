Telecinco revoluciona su parrilla para el verano con Carlos Lozano, Paz Padilla, Beatriz Archidona y Santi Acosta

Telecinco prepara una de sus mayores renovaciones estivales de los últimos años. La cadena aprovechará la llegada del verano para reconfigurar parte de su programación diaria con nuevos formatos, nuevos horarios y el regreso de algunos de los rostros más reconocibles de la televisión. Una estrategia que amplia la oferta de entretenimiento para quienes siguen los contenidos tanto en emisión lineal como a través de Mediaset Infinity.

A partir de la segunda quincena de junio, la cadena estrenará cuatro nuevos espacios que ocuparán distintas franjas del día y que compartirán un mismo objetivo: ofrecer entretenimiento accesible, dinámico y pensado para acompañar al espectador durante el verano. Habrá dating shows, actualidad social, humor, entrevistas y mucho directo, en una temporada marcada por el regreso de nombres históricos y por la apuesta por formatos con identidad propia.

Carlos Lozano vuelve a ponerse al frente de un programa diario

Uno de los regresos más comentados será el de Carlos Lozano, que volverá a Telecinco como conductor de ‘Amor o lo que surja’, un dating show producido por Bulldog TV que mezclará citas, encuentros inesperados y situaciones imprevisibles en plató.

El formato reunirá a participantes de distintas edades y perfiles en un entorno diseñado para generar conexiones reales, aunque el propio presentador ya ha dejado claro que no todo girará alrededor del romanticismo. Habrá humor, espontaneidad y momentos sorprendentes en un programa que ocupará la franja de las 16:00 horas de lunes a viernes.

La vuelta de Lozano se produce después de su reciente paso por ‘GH DÚO’, donde volvió a conectar con una parte importante del público televisivo. Ese respaldo de la audiencia ha sido precisamente uno de los motores de este regreso. El presentador afronta esta nueva etapa con una versión más cercana y relajada de sí mismo, algo que encaja especialmente bien con el tono ligero y veraniego que busca Telecinco para las tardes.

Las tardes se reorganizan con una apuesta más fresca

Otro de los grandes movimientos del verano llegará con ‘De lunes a viernes’, el nuevo espacio diario de Beatriz Archidona y Santi Acosta. La pareja televisiva seguirá liderando ‘¡De viernes!’ en prime time, pero ahora también dará el salto a las tardes con un formato centrado en la actualidad social y el entretenimiento.