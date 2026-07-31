Raúl Gómez aterriza en Buenos Aires en el estreno de 'Súper Gómez. El hombre maratón' con un objetivo claro: correr la Maratón de Buenos Aires. Antes de enfrentarse a la prueba, el presentador conoce a personas con historias de superación, entre ellas Stella Maris, la primera mujer argentina en completar una maratón.

Raúl visita a Stella en su casa, situada en el barrio porteño de Palermo. Antes de conocerla, reconoce estar nervioso por encontrarse con quien considera "toda una institución". La corredora le abre las puertas de su hogar y recuerda las dificultades a las que tuvo que enfrentarse cuando empezó a correr hace casi cinco décadas.

Stella desvela que la carrera que compartirá con Raúl será la maratón número 85 de su vida: "Llevo 47 años corriendo. Empecé en el año 77 con mi mamá. Cuando salíamos a correr por la calle, pasaba un coche y nos mandaban a lavar los platos. Nos decían cosas muy subidas, aunque también otras lindas".