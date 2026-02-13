Desde la ciudad que nunca duerme, Mamen Sala, corresponsal de Mediaset España en Nueva York y criminóloga, conducirá ‘NY Killers’, serie documental que, a lo largo de sus 12 entregas, analizará algunos de los casos criminales más impactantes cometidos en la Gran Manzana. El formato se estrenará en la plataforma de Mediaset España el lunes 16 y, cada lunes, abordará en profundidad un nuevo e inquietante caso.
Producido por Alma Productora Audiovisual, el programa abordará hechos criminales acontecidos en la metrópoli norteamericana: asesinatos, secuestros y desapariciones con gran repercusión social, como los crímenes perpetrados por el asesino de ‘la última ronda’, un homicida en serie que atacó a hombres homosexuales en la ciudad de los rascacielos en los años 90, periodo en el que el SIDA alcanzó su punto álgido en Nueva York y Estados Unidos y se produjo una ola de homofobia en el país; y el asesino en serie de Gilgo Beach, con el arquitecto Rex Heuermann como principal sospechoso, acusado de matar a varias mujeres en los años 80 y esparcir sus restos a lo largo de la costa de Gilgo Beach, entre otros sucesos.
‘Personas, bestias’: en la mente del asesino
Comprender qué impulsa a una persona a cometer actos extremos y a elegir el camino del crimen es el eje central de ‘Personas, bestias’ videopodcast producido por Producciones Mandarina y conducido por la periodista Carmen Corazzini, experta en sucesos, máster en Estudios Avanzados en Terrorismo, máster en Criminología, Victimología y Delincuencia y autora del libro homónimo que da nombre a este nuevo formato de Mediaset Infinity.
En cada una de las ocho entregas, que llegan a la plataforma los jueves, la presentadora, acompañada de un experto, como la psiquiatra forense Patricia Alcaraz o el expolicía nacional y abogado Carlos Segarra analizará sucesos mediáticos poniendo el foco en las personas que han cometido un asesinato y desgranando aspectos relevantes que han llevado a una persona a transformarse en un asesino.