NY Killers 13 de febrero de 2026

Mediaset Infinity incorpora dos nuevos formatos de 'true crime' a su oferta de contenidos, en abierto y de manera gratuita, a partir de la próxima semana: ‘NY Killers’, serie documental conducida y narrada por la periodista Mamen Sala que la plataforma digital estrenará el 16 de febrero y de la que ofrecerá cada lunes una nueva entrega; y ‘Personas, bestias’, videopodcast con Carmen Corazzini al frente que dará comienzo el 19 de febrero y que contará con una entrega semanal cada jueves.



Desde la ciudad que nunca duerme, Mamen Sala, corresponsal de Mediaset España en Nueva York y criminóloga, conducirá ‘NY Killers’, serie documental que, a lo largo de sus 12 entregas, analizará algunos de los casos criminales más impactantes cometidos en la Gran Manzana. El formato se estrenará en la plataforma de Mediaset España el lunes 16 y, cada lunes, abordará en profundidad un nuevo e inquietante caso.

Producido por Alma Productora Audiovisual, el programa abordará hechos criminales acontecidos en la metrópoli norteamericana: asesinatos, secuestros y desapariciones con gran repercusión social, como los crímenes perpetrados por el asesino de ‘la última ronda’, un homicida en serie que atacó a hombres homosexuales en la ciudad de los rascacielos en los años 90, periodo en el que el SIDA alcanzó su punto álgido en Nueva York y Estados Unidos y se produjo una ola de homofobia en el país; y el asesino en serie de Gilgo Beach, con el arquitecto Rex Heuermann como principal sospechoso, acusado de matar a varias mujeres en los años 80 y esparcir sus restos a lo largo de la costa de Gilgo Beach, entre otros sucesos.



‘Personas, bestias’: en la mente del asesino