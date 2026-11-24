Carmen Ortiz fue asesinada y descuartizada por su expareja en Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona, en 2021. Tras el crimen machista, sus hijas han tenido que llegar a un pacto de conformidad para que el asesino de su madre no saliera de la cárcel al superar el plazo de prisión preventiva. Denuncian, además, que hoy en día no reciben ni una indemnización ni ayuda como víctimas de la violencia machista.
Tal como relata Thania, hija de Carmen, entrevistada en Noticias Cuatro, su madre fue "una víctima que denunció" y que "siguió todo el protocolo". Sin embargo, explica que "a pesar de hacer todo este proceso", no consiguieron "darle la seguridad que necesitaba y acabaron asesinándola igual".
Entonces, Thania tenía 17 años y se había ido a estudiar fuera. Su madre nunca le contó el calvario que vivía con su nueva pareja.
"Entiendo que, por protección, tampoco nos informó jamás, pero sí había una orden de alejamiento y había gente que le conocía y tampoco actuaron", relata, explicando todo lo viviendo también desde entonces.
"Como hija, te diría que nos comió la culpa", cuenta ante las cámaras de Noticias Cuatro con la voz entrecortada, lamentando que al final, no pudieron "hacer nada".
"También por lo que siempre he remarcado... Si no conocíamos nada, cómo íbamos a hacer algo...", lamenta, emocionada al recordarla. Por eso, hoy intenta sacar fuerzas como puede para que nadie vuelva a pasar por lo que han pasado su hermana y ella.
"Con las órdenes de alejamiento pasa esto: que se quebrantan y la gente debe denunciarlas, pero sí que es verdad que muchas víctimas les tienen miedo. Les tienen miedo, no nos equivoquemos", señala Nuria Milà, abogada de violencia machista, subrayando ante nuestras cámaras que todavía queda mucho trabajo por hacer.
"Las víctimas necesitan más acompañamiento y hay un tema para mí fundamental: la coeducación. Pero en igualdad de género, que es la que no se está haciendo tanto. Es la única forma de garantizar que en las próximas generaciones consigamos que algo se mueva y algo cambie", incide. Y en esa lucha ayudan voces como la de Thania.
Ante la violencia machista, el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online disponible en la web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas del día, todos los días del año.
En el 016 se ofrece asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas, todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.
En caso de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar una llamada, ante una situación de peligro puede utilizarse la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta con geolocalización.
Estos recursos pueden ser utilizados tanto por las víctimas como por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.