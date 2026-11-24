Carmen Ortiz fue asesinada y descuartizada por su expareja en Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona, en 2021. Tras el crimen machista, sus hijas han tenido que llegar a un pacto de conformidad para que el asesino de su madre no saliera de la cárcel al superar el plazo de prisión preventiva. Denuncian, además, que hoy en día no reciben ni una indemnización ni ayuda como víctimas de la violencia machista.

Tal como relata Thania, hija de Carmen, entrevistada en Noticias Cuatro, su madre fue "una víctima que denunció" y que "siguió todo el protocolo". Sin embargo, explica que "a pesar de hacer todo este proceso", no consiguieron "darle la seguridad que necesitaba y acabaron asesinándola igual".

La situación de Thania y su hermana tras el crimen machista

Entonces, Thania tenía 17 años y se había ido a estudiar fuera. Su madre nunca le contó el calvario que vivía con su nueva pareja.

"Entiendo que, por protección, tampoco nos informó jamás, pero sí había una orden de alejamiento y había gente que le conocía y tampoco actuaron", relata, explicando todo lo viviendo también desde entonces.

"Como hija, te diría que nos comió la culpa", cuenta ante las cámaras de Noticias Cuatro con la voz entrecortada, lamentando que al final, no pudieron "hacer nada".

"También por lo que siempre he remarcado... Si no conocíamos nada, cómo íbamos a hacer algo...", lamenta, emocionada al recordarla. Por eso, hoy intenta sacar fuerzas como puede para que nadie vuelva a pasar por lo que han pasado su hermana y ella.

"Las víctimas necesitan más acompañamiento"

"Con las órdenes de alejamiento pasa esto: que se quebrantan y la gente debe denunciarlas, pero sí que es verdad que muchas víctimas les tienen miedo. Les tienen miedo, no nos equivoquemos", señala Nuria Milà, abogada de violencia machista, subrayando ante nuestras cámaras que todavía queda mucho trabajo por hacer.

"Las víctimas necesitan más acompañamiento y hay un tema para mí fundamental: la coeducación. Pero en igualdad de género, que es la que no se está haciendo tanto. Es la única forma de garantizar que en las próximas generaciones consigamos que algo se mueva y algo cambie", incide. Y en esa lucha ayudan voces como la de Thania.