El CEO de Nvidia, Jensen Huang , se ha dado un baño de masas en su regreso a la compañía . Recibido entre aplausos y con abrazos en las oficinas centrales de la gigante tecnológica en Santa Clara, California, tras el escándalo que propició su dimisión hace menos de dos semanas, tras airearse sus relaciones extramaritales y entre preocupaciones por la seguridad nacional, ahora está de vuelta.

La noticia, que no ha tardado en dar la vuelta al mundo dado su significativo impacto en el sector, inmediatamente ha desencadenado un súbito rebote al alza en las bolsas, ocasionando al mismo tiempo también un terremoto en las redes sociales a fuerza de memes, donde la figura de Jensen Huang ya se ha hecho también icónica.

Los memes más virales del retorno de Jensen Huang

Parte de la tecnología que surge de los propios negocios del CEO de Nvidia, –referente también en el campo de la inteligencia artificial, además de por sus unidades de procesamiento gráfico, entre muchos otros avances y aplicaciones–, ha contribuido precisamente a que Internet se llene de representaciones más o menos acordes a la realidad del retorno de Jensen.

Siendo cada vez más sencillo emular películas o videoclips con los personajes de la actualidad, el regreso del magnate tecnológico ha sido celebrado, reinventado, parodiado y caricaturizado en múltiples escenarios que prueban que la imaginación no tiene límites y que la IA, además, hace posible que muchas de esas ensoñaciones nos lleguen a través de las redes.

En forma de baile, con un concierto donde aparecen todos los protagonistas que rodean al culebrón tecnológico y los 'capos' de la IA presentes, o en forma de protagonista de famosas películas de cine. Jensen Huang ha pasado estar en múltiples escenarios. Incluso en el de la Tierra Media, con más de uno poniéndole como 'Huang El Blanco' en sustitución de Gandalf en el 'Señor de los Anillos'.

Otros, en cambio, y apostando por darle énfasis a la repercusión que ha tenido todo lo acontecido en torno a su figura en el panorama bursátil, le han metido en el rol de 'El Lobo de Huang Street', una suerte de 'remake' para ponerle en la piel de DiCaprio en su interpretación de Jordan Belfort.



Con personajes que cambian escenas legendarias con el protagonista del momento, a Jensen también le han metido en una cancha de NBA, entre otros múltiples escenarios elegidos para la ocasión.

Ante lo ocurrido, la mayoría celebra el regreso del CEO de Nvidia y su efecto con una crecida de las acciones que los trabajadores también han celebrado mientras aplaudían a su jefe. Los mercados también han reflejado la alegría de su vuelta y las redes, como no podía ser de otro modo, han escenificado su renacimiento.