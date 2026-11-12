La población española está rozando ya los 50 millones de personas, máximo histórico. La llegada de extranjeros sigue impulsando el número de habitantes y ya son diez millones y medio de personas nacidas fuera de España. En los meses de julio, agosto y septiembre la población la población ha aumentado en 130.223 personas y se sitúa ya en casi 50 millones, 49.935.642, como informan en ‘ Noticias Cuatro ’.

La Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y la ciudad autónoma de Melilla son las zonas de España donde experimentaron los mayores aumentos de población.

Las principales nacionalidades de los que han entrado este trimestre han sido colombianos, españoles nacionalizados y venezolanos.

Este incremento, las 130.000 personas, son un 99% extranjeros. En total, en España la población extranjera alcanza ya el 15%. Es decir, hay un total de diez millones de extranjeros en nuestro país.

La población en España alcanza su máximo histórico y llega ya a los 49,9 millones gracias a la migración

El crecimiento poblacional de España se debió principalmente al incremento de personas nacidas en el extranjero, que representó el 98,8% del crecimiento total. Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 86.883 personas durante el trimestre, hasta 7.518.237. La población de nacionalidad española creció en 43.340.

El crecimiento poblacional

La población de España se sitúa en 49.935.642 habitantes a 1 de octubre de 2026, el valor máximo de la serie histórica, al aumentar en 130.223 personas durante el tercer trimestre de 2026, según datos provisionales de la 'Estadística Continua de Población', a 1 de octubre de 2026, publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística.

Este crecimiento poblacional se debió principalmente al incremento de personas nacidas en el extranjero, que representa el 98,8% del crecimiento total, como indica el INE, que señala que esta población nacida en el extranjero (de 10.433.091 personas) fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 86.883 personas durante el trimestre, hasta 7.518.237. La población de nacionalidad española creció en 43.340. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 435.551 personas.

De este modo, la población de residentes en España a 1 de octubre de cada año se sitúa así en los 49.935.642 en 2026; 49.500.091 en 2025; 48.999.880 en 2024 y 48.486.665 en 2023.

Crecimiento en todas las comunidades y ciudades autónomas

Durante este tercer trimestre, la población creció en todas las comunidades y ciudades autónomas. Los mayores incrementos se dieron en Comunitat Valenciana (0,48%), Comunidad de Madrid (0,46%) y la ciudad autónoma de Melilla (0,36%).

Las principales nacionalidades de los inmigrantes que llegaron a España durante el tercer trimestre de 2026 fueron la colombiana (con 33.200 llegadas), la española (23.600) y la venezolana (19.000). Mientras, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes que salieron del país fueron la colombiana (con 9.100 salidas), la marroquí (8.900) y la española (7.500).

Por otro lado, el número de hogares se situó en 19.953.529 a 1 de octubre de 2026, con un aumento de 69.162 durante el tercer trimestre del año, lo que representa un nuevo máximo en la serie histórica.

Los datos de la ECP son provisionales desde el último censo publicado. En el caso de los datos de población, el INE detalla que cada trimestre se revisa la serie provisional hasta que a final de año se publique un nuevo censo de población, que se incluirá como población residente definitiva antes de la siguiente publicación de la ECP (febrero del año siguiente).