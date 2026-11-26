"La única persona del mundo que lo sabía era mi hermano Alex porque siempre he confiado en él y tenemos una relación muy especial; él sabe a la perfección cómo entrenamos y cómo he sufrido. Mi padre lo supo el miércoles por la tarde y mi madre esta mañana, hace apenas una hora, mientras que Gigi y Ducati lo conocieron anoche", ha relatado.

Marc Márquez y su anuncio de retirada

Apenas cinco días después de proclamarse campeón del mundo por décima vez, el ilerdense de 33 años anunciaba la noticia, dejando en shock a todos los aficionados del motociclismo y sacudiendo tanto a MotoGP como al mundo del deporte en general.

La del próximo domingo, en Cheste, la última carrera del año, será también su última carrera, y podrá seguirse en Mediaset.

Según ha explicado, decidió retirarse tras el Gran Premio de Japón y antes del de Indonesia tras asumir una situación física y mental muy al límite por el desgaste del brazo derecho y el temor a nuevas recaídas de la diplopía.



Durante su comparecencia para anunciarlo, celebrada en el marco del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, Márquez ha explicado por qué tomó la decisión: "A veces no necesitamos tener ninguna razón, a veces necesitas entender cuál es la situación, pero es verdad que la situación este año ha sido muy al límite. Mi decisión la adopté después de Motegi, en un momento de calma, tras un par de carreras pensándolo y no cuando estás lesionado o en el pico de adrenalina. Estaba decidido entre el Gran Premio de Japón e Indonesia, ahí es donde lo decidí", ha señalado.



"Decidí anunciar hoy mi retirada porque era la única manera, la única oportunidad de luchar por el campeonato este año. Para mí, hablar de la retirada era quitarme energía. La decisión ya estaba hecha. Hubiese finalizado con éxito o de una manera con menos éxito, ya estaba tomada la decisión", ha revelado.



"En otras ocasiones, como en 2023, hablaba con mi entorno porque tenía dudas y necesitaba ayuda, pero esta vez estaba plenamente convencido de mi decisión y no estaba abierta a discusión, independientemente de si ganaba, finalizaba segundo o tercero", ha asegurado.



Respecto a la elección del escenario, además, ha aclarado que Valencia no fue una decisión premeditada sino una coincidencia del calendario y del desenlace del título. "No lo he elegido yo, se ha dado Valencia. El domingo en Portimao no sabía ni pilotar, porque si no cerraba el campeonato no se anunciaba este fin de semana y se habría anunciado en casa. Poder hacerlo en un gran premio de casa, en Valencia, donde he pilotado tantas veces, me ha dado tantas alegrías y me ha dado campeonatos, lo hace más especial", ha apuntado.

Los problemas físicos y la dilopía de Marc Márquez

Al mismo tiempo, Marc Márquez ha agradecido a Ducati --con quien firmó un contrato en marzo de dos años-- la comprensión ante su estado físico y ha admitido que una nueva intervención en el brazo derecho alteró sus previsiones. "Cuando firmé el contrato en marzo, como siempre, estaba superoptimista y no esperaba tener otra cirugía en el brazo derecho que me dejara aún más dificultades y con mayor debilidad en el brazo fruto de esta intervención. He sido siempre un luchador, he intentado sacar el 100% en todas las situaciones y he entregado mi cuerpo al mundo, pero llega un momento en que somos humanos y la mente a veces dice basta; tengo que escuchar a mi mente y frenarla antes de que mi cuerpo acabe de frenar", ha confesado.



Además, el catalán ha reconocido abiertamente haber sentido miedo y respeto por el riesgo físico derivado de sus problemas de visión doble. "Puedes trabajar, puedes luchar, soy un luchador, pero hay otra cuestión, y es que estoy asustado y he empezado a sentir el miedo. No es miedo a las motos, no es miedo a la velocidad; es el respeto que me ha causado la lesión de la diplopía, de la que nunca se habla. Después del Gran Premio de Indonesia, aparte de la lesión en el brazo, volví a tener diplopía, visión doble, durante solo 48 horas, y después del Gran Premio de Francia, en Le Mans, volví a tener visión doble solo durante 12 horas. En esas dos ocasiones pude recuperarme bien, pero si el impacto es más grande, ¿qué pasa? No lo sabe ni el doctor ni yo", ha revelado.