Un hombre ha sido detenido este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Chiclana por el asesinato de su pareja . El cuerpo de la víctima apareció semienterrado en una playa gaditana el pasado 18 de octubre. Ambos estaban en el sistema VioGén , como informa Noticias Cuatro .

La víctima, identificada como Gloria Vallejo, tenía 44 años en el momento de su muerte. Era natural de Las Palmas de Gran Canarias y vecina de Cádiz.

La investigación apunta a un crimen machista

Desde la aparición del cuerpo sin vida de la mujer, con evidentes signos de muerte violenta, la Guardia Civil inició una investigación cuyas pesquisas fueron orientando el caso hacia quien era la pareja de la víctima.

Confirmada su identidad, y tras los trabajos pertinentes, ha sido este miércoles cuando han procedido a efectuar su detención en Chiclana de la Frontera, Cádiz, por lo que ya se trata lo ocurrido como un presunto homicidio por violencia de género.

Según ha indicado la Benemérita, la Unidad Orgánica de Policía Judicial, Sección de Homicidios, encargada del caso, pudo constatar, tras recabar las correspondientes testificales y después de la autopsia realizada, que la mujer estaba en el sistema VioGén con un caso activo junto al arrestado, aunque no había presentado denuncia previa contra él.

Con todo ello en cuenta, y ahondando en las pesquisas, la investigación siguió avanzando hasta llegar hoy a su detención, a la que ha seguido además el registro de su domicilio como presunto autor del crimen.

Tras ello, las diligencias y el detenido serán puestos a disposición de la titular del Juzgado Mixto número 4 de los de Chiclana, que ha decretado el secreto de las actuaciones.

Las cifras de la violencia machista

De confirmarse oficialmente el caso como violencia de género, sería la víctima 48 de violencia machista en lo que va de año.

Desde que hay registros, y por esta lacra, son un total de 1.338 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, mientras los asesinos machistas han dejado también huérfanos a más de medio millar de niños, 38 solo este año.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2025 aumentó el número de denuncias: 204.000; 560 diarias. De todas ellas, seis se registraron como posible denuncia falsa; un 0,003%.

En este contexto, hoy la ministra de Igualdad se ha emocionado al recordar los nombres de todas las mujeres asesinadas este año.