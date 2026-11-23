A solo cinco días de las elecciones generales del 29 de noviembre , el último Consejo de Ministros de la legislatura de Pedro Sánchez ha aprobado una batería de medidas económicas y sociales llena de nuevos anuncios y compromisos.

Con el mismo régimen, de cotizaciones sociales completas, los permisos se amplían para las familias monoparentales hasta las 34 semanas.

En materia fiscal, se prorroga el impuesto a la banca , mientras en lo relativo al ámbito laboral y la conciliación familiar se amplían los permisos por nacimiento en una semana , hasta las 20, para ambos progenitores. Además, esa semana adicional puede disfrutarse de forma acumulada o interrumpida hasta que el menor cumpla ocho años.

Entre todos ellos, como informa Noticias Cuatro , destaca la prórroga de las ayudas al transporte público , con 1.200 millones para mantener los mismos descuentos el año que viene; la reforma de la ley de de créditos al consumo para proteger del sobreendeudamiento , limitando el coste de los préstamos; el refuerzo de la prevención contra el blanqueo de capitales; o la aprobación de convenios para alcanzar los 19.000 millones de euros la inversión ferroviaria en cinco años. Además, en materia de educación , y atendiendo a uno de los reclamos de los profesores, se reducen las ratios de alumnos en la etapa de cero a tres años desde el próximo curso y se refuerzan también las exigencias para los centros de Formación Profesional.

(I-D) (I-D) La ministra de Igualdad, Ana Redondo; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; el ministro de Hacienda, Arcadi España, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz,

El permiso de duelo por fallecimiento pasa de dos a 10 días laborables

Por otro lado, uno de los mayores cambios y una de las más destacadas medidas anunciadas afectan al permiso en caso de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, hijos o familiares de primer grado de consanguinidad. Ahora, se denominará 'permiso por duelo en caso de fallecimiento' y pasará de dos a 10 días laborables.

La norma, además, incorpora la doctrina del Tribunal Supremo para dejar claro que estos permisos se computan, en efecto, en días laborables, una cuestión que había generado controversia jurídica, según ha explicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Podrá emplearse en las cuatro semanas posteriores a la pérdida y, con ello, el Gobierno defiende que la ampliación permitirá a los trabajadores afrontar el duelo sin tener que reincorporarse inmediatamente a sus puestos de trabajo.

Es uno de los momentos más difíciles en el que las personas tienen que ir a trabajar, seguramente sin las condiciones debidas", ha señalado Yolanda Díaz.

Por otro lado, el Gobierno amplía a tres días laborables el permiso por fallecimiento de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que podrá extenderse a cinco días en caso de desplazamiento. Hasta ahora, este permiso era de dos días.

Además, el real decreto-ley aprobado en este sentido contempla también la posibilidad de reducir o adaptar la jornada laboral para cuidar y acompañar al cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta segundo grado que se encuentren en cuidados paliativos.

Junto a todo ello, y en adición, la norma además incorpora un día de permiso para acompañar a una persona que vaya a someterse a un procedimiento de eutanasia.

Ante todo ello, los sindicatos, que ya apoyaron estas medidas, dicen que es una expresión de humanidad y dignidad. Sin embargo, la patronal carga duramente contra la ampliación de estos permisos por aprobarlos sin consenso, y, según aseveran, sin evaluar sus efectos..



Frente a ello, los expertos en duelo avalan esta ampliación del permiso por fallecimiento; un momento muy doloroso que necesita aún más tiempo para la recuperación, tal como apuntan.