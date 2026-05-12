Yuli cae en la tentación con Óscar y después se arrepiente: “Soy una basura”

LIDLT 12 mayo 2026

La argentina se ha dejado llevar con el soltero en el jacuzzi y han acabando protagonizando un apasionado beso

Los días pasan en ‘La isla de las tentaciones’ y el roce va haciendo el cariño. Es lo que le ha sucedido a Yuli y Óscar. Entre ellos hubo una gran conexión prácticamente desde que se vieron por primera vez y ella no dudó en jugar y dejarse tentar para poner a prueba su relación. Entre juegos, confesiones y, en cierta parte, un halo de venganza por lo que hacía Lucas en ‘Villa Deseo’, Yuli se ha ido dejando llevar con Óscar, uno de los solteros vip. Él nunca ha ocultado su intención de conquistarla, y ella ha confesado sentirse muy cómoda a su lado, como “si lo conociera de toda la vida”. Yuli cae en la tentación y besa a Óscar Después de la fiesta, y cuando el resto de habitantes de ‘Villa Deseo’ ya se habían marchado, Yuli y Óscar se quedaron a solas en el jacuzzi. “¿Otra vez te vas a poner nerviosa?”, le preguntaba él, y ella contestaba sincera: “Sí, porque estamos solos acá”. Él, en su papel de soltero, la animó a disfrutar y dejarse llevar, pero ella no lo tenía claro: “No puedo, tengo miedo”.

Óscar no tenía intención de rendirse y cada vez estaba más cerca de ella. “Esto es peligroso”, le decía a unos mínimos centímetros de su boca, pero ella no se apartó y el tomó la iniciativa fundiéndose en un apasionado beso. Tras el beso, ella se apartó y se echó las manos a la cara, arrepentida: “Me siento mal”. Óscar quiso apoyarla y tranquilizarla, y le preguntó qué era lo que realmente le preocupaba. Ella, muy sincera, le contó que la asustaba que realmente él le gustara, pero él no veía el problema: “También te puedo servir para darte cuenta, si tienes novio y te llego a gustar, mejor darte cuenta ahora que llevas poco tiempo que dentro de dos o tres años”.

La argentina se ha arrepentido tras caer en la tentación