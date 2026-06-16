“No vales para nada”: una confesión de Lucía hace saltar por los aires la reconciliación de Alba y David

LIDLT 16 junio 2026

La tentadora favorita de David puso en riesgo su reconciliación con Alba al asegurar que él quiso besarla

La relación de Alba y David parecía haber salido reforzada tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’. Tras decidir tomar caminos separados en su ‘hoguera final’, en la que se enfrentaron a las imágenes de la infidelidad de Alba con Álex Girona y abordaron sus problemas sexuales sin tapujos, regresaron a ‘La isla de las tentaciones: tres meses después’ desvelando que se habían dado una segunda oportunidad. Muy unidos, contaron en qué punto se encuentra su relación y se enfrentaron a los reproches de Álex, pero todo cambió cuando llegó Lucía, la tentadora favorita de David, que no se dejó nada guardado y provocó una nueva y fuerte crisis en la pareja.

Lucía confiesa que David quiso besarla Lucía llegó con muchas ganas de hablar, pero la indiferencia de David y los ataques de Alba hicieron que no se dejara nada guardado. La soltera soltó el bombazo más inesperado: confesó que él quiso besarla. David negó varias veces, hasta que reconoció: “Yo sinceramente no me acuerdo, pero sí puede ser que lo haya dicho”.

Lucía continuó: “Dijiste que te gustaba Claudia o yo”. Estas palabras dejaron totalmente hundida a la andaluza, que no dudó en levantarse y marcharse muy enfadada: “No vales para nada”. David se excusó asegurando que hablaba de atracción física, pero nada emocional. “Tienes que ser sincero”, le aconsejó Sandra Barneda. Y le hizo caso. Mientras la presentadora iba a por Alba, David y Lucía protagonizaron un crudo enfrentamiento. Ella le acusaba de “falso” y él le recalcaba que “si hubiera querido besarte lo hubiera hecho, pero no quise, porque solo lo hubiera hecho por despecho”.

Alba regresó en pie de guerra: “Es muy mentiroso, siempre está mintiendo. Siempre es la misma historia contigo, sabía que había algo que no me querías contar”, pero David también tenía munición: “¿Y tú lo del pezón te acuerdas anoche?”. “Pues menos mal que estáis bien”, se sorprendía la presentadora, que no daba crédito a la situación que estaba protagonizando la pareja. Los reproches no cesaban: Alba no entendía que David dijera que Lucía y Claudia son atractivas y él le recordaba su episodio con Álex. Con su reconciliación pendiendo de un hilo, la pareja se calmó y recondujo la situación: “Con esto no cambia nada, yo lo sigo queriendo, lo sigo amando, pero no me gusta que me mienta”.

David tomó la palabra: “Yo no quiero mentir, entonces prefiero decir que lo he dicho a que luego salga algo, pero da igual lo que yo diga, lo que importa es lo que hice, y yo, es verdad que por un momento lo pensé, pensé en venganza, pero al final me dije ‘cómo lo voy a hacer si yo de verdad lo que quiero es estar con Alba”, y concluyó: “Es la persona con la que quiero estar, hemos vivido cosas super fuertes, si yo decidí perdonarte es para no echar nada en cara, pero esta experiencia no nos va a romper, queremos estar juntos y vamos a luchar”. Lucía pide perdón a Alba