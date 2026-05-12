Leila y David mantienen relaciones mientras Atamán se deja fluir y besa a Claudia: “He pasado todos los límites”

LIDLT 12 mayo 2026

Los canarios han dado rienda suelta a la pasión en las villas: Leila ha mantenido relaciones con David y Atamán se ha dejado llevar con Claudia

Leila y David ya no ocultan su atracción y su conexión en ‘Villa Deseo’. Sus besos en público son constantes, pero el roce no había ido a más. Hasta ahora. Algo parecido le ha sucedido a Atamán con Claudia. El canario y la tentadora vip estaban cada vez más cerca y, finalmente, también se han dejado llevar. Las últimas fiestas han subido mucho la temperatura y nos han dejado imágenes para la historia de ‘La isla de las tentaciones’. Leila y David mantienen relaciones en ‘Villa Deseo’ “Al final, los juegos y las boberías hacen que suba la temperatura, y me da un poquito de miedo porque no sé frenar y cada vez estamos más cerca”, adelantaba Leila. Sobre esto último tuvo una conversación con Yuli antes de meterse en el jacuzzi: “No ha pasado nada, todavía. Y me muero de ganas, pero no puedo”. La argentina no acababa de creerla, al punto que incluso se apostó un viaje con ella que, aunque aseguraba que no iba a pasar nada más que besos entre ella y David, también confesó: “No sé si voy a cruzar más límites, yo venía con las cosas súper claras y aquí todo me está cambiando”.

"Me he saltado todos los límites", confesó la canaria.

Con la ‘luz de la tentación’ sonando más que nunca, Leila mostró un cierto nerviosismo, David le preguntó si era porque pensaba que era por su novio y ella asintió, pero él la dejó sin palabras y sin preocupación con un “tu novio soy yo ya” seguido de un apasionado beso. Tras un rato en el jacuzzi, y como ya habían hecho desde hacía unos días, Leila y David se fuero a dormir juntos, pero nada más meterse bajo las sábanas los movimientos fueron intensificando y la ‘luz de la tentación’ sonando, lo que dejaba claro que, finalmente, Leila y David habían dado un paso más y así lo confirmaba la canaria: “He pasado todos los límites con David y, la verdad, es que me pongo a pensarlo y cuando estoy con él me siento superbién, me siento cómoda, y digo ¿por qué tengo que frenar o mirar para un lado? Si es que me apetece. Estamos todo el día pegados, es súper cariñoso, está todo el día dándome besitos, o sea, que somos humanos, no se puede evitar”. Atamán se deja llevar y besa a Claudia

En ‘Villa Montaña’ los juegos también eran cada vez más intensos y subidos de tono y algunos se dejaban llevar más que otros. “Creo que Claudia y yo fluimos muy bien, los dos nos calentamos mucho, es cierto que a mí me cuesta un poco más porque tengo a otra persona en la otra villa, pero voy fluyendo y que sea lo que tenga que ser, no me cierro a nada”, confesaba Atamán. Después de la fiesta, al igual que hizo Leila en ‘Villa Deseo’, Atamán se metió al jacuzzi con Claudia y la distancia entre ellos se empezó a acortar. Aunque el canario le dijo que no quería ir rápido, también le confesó que ella le gustaba mucho. Fuera por esta atracción, por las numerosas veces que se encendió la ‘luz de la tentación’, o por todo junto, Atamán, como bien había dicho en varias ocasiones, finalmente se dejó llevar con la soltera y se fundieron en un apasionado beso.

Se dejaron llevar en el sofá de 'Villa Montaña'