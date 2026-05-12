David enloquece al ver a Alba con Cristian y pega un puñetazo a la ‘tablet’: “Es una rencorosa, quiere quedar por encima”

Han sido los últimos en llegar a ‘La isla de las tentaciones’ pero no por ello están viviendo la experiencia con menor intensidad. David y Alba aseguraban a su llegada que su amor está por encima de todo, pero su primera hoguera, la tercera para el resto de las parejas, ha hecho que los celos, los miedos y las inseguridades se hayan puesto por delante de todo consiguiendo que aquello que parecían tener claro comience a desvanecerse.
Con muchos nervios, David se enfrentaba, por primera vez, a las imágenes de Alba en ‘Villa Deseo’ junto a los solteros. “Estoy muy nervioso. Espero ver una Alba contenta, feliz, divertida, pero que me tenga presente, como yo a ella. Llevamos pocos días, pero yo no he estado de la mejor manera, me he acordado un montón de ella y me gustaría verla acordándose también de mí”, le contaba a Sandra Barneda.
Para David, su chica es “un sueño cumplido”, vive su relación desde la sinceridad, sin casi problemas, y lo que más teme al ver imágenes es que todo se rompa: “Me daría miedo que toda esa felicidad se derrumbe en un segundo”.
Y por momentos así lo sintió al ver a Alba muy cerca de Cristian, uno de los solteros. Su gesto se tornó en disgusto y conforme se sucedían las imágenes más claro tenía que no le gustaba nada lo que estaba viendo:
“No me creo lo que estoy viendo, que mi chica que no lleva aquí ni dos noches esté con este tío, que se meta en su cuarto, que se acueste en su cama, y yo como un payaso allí, que parezco un tonto, que lo único que he chupado ha sido una rodilla”.
El almeriense, muy enfadado, se desahogó con la presentadora: “Es una rencorosa que siempre quiere quedar por encima. Estará pensando que yo estoy haciendo algo y ella, por no quedar por debajo, querrá hacer el doble. Yo sabía que existía esta Alba, pero no esperaba verla ahora”.
Pero esto no era todo lo que tenía que ver, había más imágenes para David. Verla disfrutando, cada vez más cerca de Cristian y asegurando que a ella le encanta estar soltera, lo estaba dejando totalmente roto:
“Me pilla totalmente descolocado, porque yo lo único que hago es pensar en ella, soy incapaz de hacer cualquier cosa, y a ella le da igual todo al segundo día. Si le gusta tanto estar soltera y es tan feliz soltera, ¿qué ha estado haciendo, perdiendo el tiempo conmigo?”.
David rompió a llorar y recibió el apoyo de sus compañeros, pero no había consuelo para él. Mucho menos cuando la presentadora le comunicó que todavía había más imágenes para él. Esta vez, los nervios pudieron con él, y al ver que los juegos de Alba con Cristian cada vez subían más de tono, no pudo controlar su furia y acabó pegando un puñetazo a la ‘tablet’ haciendo que la presentadora tuviera que llamarlo al orden.