David enloquece al ver a Alba con Cristian y pega un puñetazo a la ‘tablet’: “Es una rencorosa, quiere quedar por encima”

LIDLT 12 mayo 2026

Las imágenes de Alba junto a Cristian en ‘Villa Deseo’ han hecho que la primera hoguera de David se haya convertido en un infierno para el almeriense

Han sido los últimos en llegar a ‘La isla de las tentaciones’ pero no por ello están viviendo la experiencia con menor intensidad. David y Alba aseguraban a su llegada que su amor está por encima de todo, pero su primera hoguera, la tercera para el resto de las parejas, ha hecho que los celos, los miedos y las inseguridades se hayan puesto por delante de todo consiguiendo que aquello que parecían tener claro comience a desvanecerse. David se derrumba al ver a Alba con Cristian Con muchos nervios, David se enfrentaba, por primera vez, a las imágenes de Alba en ‘Villa Deseo’ junto a los solteros. “Estoy muy nervioso. Espero ver una Alba contenta, feliz, divertida, pero que me tenga presente, como yo a ella. Llevamos pocos días, pero yo no he estado de la mejor manera, me he acordado un montón de ella y me gustaría verla acordándose también de mí”, le contaba a Sandra Barneda.

Para David, su chica es “un sueño cumplido”, vive su relación desde la sinceridad, sin casi problemas, y lo que más teme al ver imágenes es que todo se rompa: “Me daría miedo que toda esa felicidad se derrumbe en un segundo”. Y por momentos así lo sintió al ver a Alba muy cerca de Cristian, uno de los solteros. Su gesto se tornó en disgusto y conforme se sucedían las imágenes más claro tenía que no le gustaba nada lo que estaba viendo: “No me creo lo que estoy viendo, que mi chica que no lleva aquí ni dos noches esté con este tío, que se meta en su cuarto, que se acueste en su cama, y yo como un payaso allí, que parezco un tonto, que lo único que he chupado ha sido una rodilla”. De las lágrimas a la ira: acaba pegando un puñetazo a la ‘tablet’ El almeriense, muy enfadado, se desahogó con la presentadora: “Es una rencorosa que siempre quiere quedar por encima. Estará pensando que yo estoy haciendo algo y ella, por no quedar por debajo, querrá hacer el doble. Yo sabía que existía esta Alba, pero no esperaba verla ahora”.