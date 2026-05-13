Avance del programa de 'La isla de las tentaciones 10' del miércoles 13 de mayo

Es el caso de Christian, que escuchará como Mar le dice a Charlie: “Es que es un cerdo de mierda” y, entendiendo que habla de él, no se lo toma nada bien: “No entiendo nada y si sigue por este camino va a tener consecuencias ”. Pero no será el único que lo pasará mal en estas hogueras…

Las terceras hogueras de la décima edición de ‘ La isla de las tentaciones ’ llegan con más intensidad que nunca. La incertidumbre, los miedos y los celos están cada vez más a flor de piel y, tanto los chicos como las chicas, reaccionan a las imágenes más enfadados que nunca.

Lucas ve como Yuli besa a Óscar

Lucas ha visto cómo su chica, Yuli, caía en la tentación con Óscar en el jacuzzi, donde tras una íntima conversación acababan besándose. Atónito y evidenciando que no se lo esperaba, aseguraba que él tenía la conciencia tranquila: “Yo estoy siendo un señor, la estoy respetando en todo y ella a mí, por momentos, está dejando de hacerlo”.

Atamán, por su parte, también ve lo que ha sucedido entre Leila y David bajo las sábanas y su reacción no es tan calmada como la de su compañero. “¿Tú esto lo ves normal?”, le preguntaba a Sandra Barneda totalmente descolocado.

Las chicas se fugan de la hoguera

La hoguera de las chicas no se queda atrás en intensidad. Si Mar acaba entre lágrimas al entender que Christian dice que su relación ha acabado y Yuli asegura que Lucas la va a “volver loca”, Alba perderá totalmente el control y saldrá corriendo hacia ‘Villa Montaña’. Pero no será la única, el resto de chicas, al verla, se suman a la huida sin que Sandra Barneda pueda hacer nada…

MÁS VIDEOS | MÁS NOTICIAS