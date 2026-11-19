La llegada de Belén Esteban a la casa de 'GH VIP 9' se convirtió en uno de los grandes acontecimientos de la primera gala. La conocida como 'la patrona' y 'la princesa del pueblo' volvió a ponerse frente a las cámaras de 'Gran Hermano VIP', protagonizó un emotivo reencuentro con Jorge Javier Vázquez y sorprendió a sus compañeros con unas nominaciones que escondían un secreto. Pero, ¿cómo vivió su entorno más cercano esta nueva aventura televisiva?

Tina, una de las mejores amigas de la infancia más cercanas a Belén Esteban, estuvo presente en el plató durante el estreno del reality y habló en exclusiva con Mediaset Infinity. Junto a Mariví y Sole, forma parte del círculo más íntimo de la colaboradora y lleva décadas acompañándola en los momentos más importantes de su vida, tanto personales como profesionales.

Aunque ha mantenido un perfil discreto, Tina ha aparecido en televisión en distintas ocasiones para mostrar su apoyo a Belén, como ocurrió durante su participación en 'GH VIP 3', edición en la que se proclamó ganadora en 2015. Ahora, más de una década después, volvió a estar a su lado en esta nueva aventura y compartió sus impresiones sobre su entrada en la casa de Tres Cantos, el esperado reencuentro con Jorge Javier Vázquez y cómo podría afrontar la convivencia con algunos rostros muy conocidos de su pasado.

La emoción de Tina por el reencuentro con Jorge Javier

Uno de los momentos más especiales de la primera gala de 'Gran Hermano VIP 9' fue el esperado reencuentro entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez, dos rostros que compartieron numerosos años de televisión y protagonizaron algunos de los momentos más recordados de 'Sálvame'. Su encuentro estuvo cargado de emoción y no dejó indiferente a Tina, que reconoció haberse emocionado al verlos juntos de nuevo. "Se me han caído las lagrimitas", aseguró durante nuestra entrevista, en la que destacó el cariño que, a su juicio, siguen teniendo el uno por el otro.

La amiga de Belén también se fijó en la complicidad que mostraron durante su conversación, especialmente en su manera de comunicarse a través de las miradas. Un momento que calificó de muy emotivo y que vivió con especial ilusión desde el plató. Además, Tina reconoció que la colaboradora había estado nerviosa ante esta nueva experiencia, aunque consideró que la conversación con el presentador le había ayudado a relajarse. Y es que el regreso de Belén a la casa de 'Gran Hermano' no estuvo exento de sorpresas.

Belén Esteban sorprende con sus falsas nominaciones

Aunque sus compañeros todavía no lo saben, Belén Esteban no ha entrado en 'GH VIP 9' como concursante oficial, sino como colaboradora con una misión especial. Jorge Javier Vázquez fue el encargado de comunicarle su primer reto durante una conexión con el confesionario: debía realizar unas nominaciones ficticias y hacer creer a sus compañeros que cuatro habitantes de la casa estaban directamente nominados.

Belén escogió inicialmente a Raquel Bollo, Karmele Marchante y Raquel Mosquera, aunque finalmente sustituyó a esta última por Pipi Estrada a petición del presentador. Además, tuvo que incluirse a sí misma en la lista. La decisión provocó sorpresa entre los habitantes de la casa. Raquel Bollo aceptó la nominación, mientras que Pipi Estrada también reaccionó a las palabras de la colaboradora.

Esta situación cobra especial interés después de las declaraciones de Tina durante la primera gala, cuando todavía se desconocía cómo evolucionaría la convivencia entre Belén y sus antiguos compañeros. Preguntada por su relación con Raquel Bollo, Tina expresó su deseo de que ambas protagonizaran un encuentro tan emotivo como el de Belén y Jorge Javier. También se mostró esperanzada ante la posibilidad de que la convivencia les ayudara a entenderse.

¿Cómo es realmente convivir con Belén Esteban?

Más allá de las sorpresas de la primera gala, Tina también ofreció una visión mucho más personal de su amiga. Después de tantos años de amistad, conoce perfectamente su carácter y no dudó en explicar cómo es compartir el día a día con ella: "Te ríes con ella lo que no está escrito", aseguró, aunque también reconoció que, como ocurre en cualquier relación cercana, ambas tienen sus diferencias.

La describió como una persona directa, que no tiene problemas en expresar lo que piensa cuando algo le molesta. Sin embargo, también quiso destacar la evolución personal que ha experimentado con el paso de los años. Tina considera que Belén ha madurado y que esta nueva etapa podría mostrar una faceta diferente de la colaboradora, que ya sabe lo que significa enfrentarse a la convivencia televisiva.

De hecho, Belén Esteban cuenta con una importante experiencia en el formato. En 2015 se proclamó ganadora de 'GH VIP 3', una edición que dejó numerosos momentos para la historia del programa. Ante esta nueva aventura, su amiga tuvo claro cuál era el mejor consejo que podía darle: que fuera ella misma y actuara con naturalidad.

De 'Sálvame' a 'GH VIP': la huella televisiva de Belén Esteban

La participación especial de Belén Esteban en 'Gran Hermano VIP 9' supone un nuevo capítulo en una trayectoria televisiva que comenzó hace más de dos décadas. Conocida popularmente como 'la princesa del pueblo', saltó a la fama por su relación con el torero Jesulín de Ubrique, con quien tuvo a su hija Andrea Janeiro.