First Dates 10 agosto 2026

Rubén, para empezar con buen pie, ha sorprendido a su cita en 'First Dates' con un gesto muy romántico para demostrar que es un chico dulce y detallista

Paloma acudió a 'First Dates' en busca de un hombre dulce, detallista y con iniciativa. Durante su presentación ante Carlos Sobera, explicó que tiene mucho carácter, aunque no suele enfadarse con facilidad. Además, contó que trabaja como actriz y que participó en las películas de 'Campeones', una experiencia que definió como muy bonita, aunque también muy exigente. La soltera quedó gratamente sorprendida al descubrir que Rubén, su cita de la noche, había tenido el detalle de recibirla con una piruleta con forma de corazón. En un primer momento, Paloma percibió a Rubén como un chico normal y se mostró dispuesta a conocerlo mejor.

Paloma contó que trabaja como actriz y que participó en las películas de 'Campeones', una experiencia que definió como muy bonita, aunque también muy exigente.

A Paloma no le gustaron algunas cosas de Rubén Sin embargo, algunos aspectos comenzaron a generar dudas. A Paloma no le convenció saber que actualmente Rubén no estaba trabajando, ya que reconoce que valora especialmente a los hombres trabajadores. Por su parte, ella le explicó que se encuentra inmersa en una obra de teatro. Durante la conversación, Paloma habló con naturalidad sobre el síndrome X frágil que padece, una condición genética que, según explicó, no es apreciable a simple vista. Rubén se interesó por sus aficiones y descubrió a una mujer activa y llena de intereses, algo que le gustó especialmente. De hecho, confesó que le agradaba que fuera tan habladora y expresiva.