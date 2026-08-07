Andrés responde con ironía al plantón de su cita en 'First Dates': "Para diva, yo"

First Dates 07 agosto 2026

César y Andrés tienen muy claro lo que quieren en una relación y muy pronto descubren que no están hechos el uno para el otro en su cita en 'First Dates'

César llegó muy animado a ‘First Dates’ bajo el grito de “Me encantan los hombres, ¡Viva los hombres!”. Él viene de la costa venezolana y lo que busca es un nuevo amor, César está marcado por su anterior relación, en la cual casi llega a casarse, pero un día revisó el móvil de su pareja y se enteró de una infidelidad. ’’Hablaba con media España, Latinoamérica y Rusia incluido’’. Incluso, le ha contado a Lidia y a Matías que le sorprendió tomándose algo con un ruso con los ojos azules. Para recibir a su pareja, César ha hecho un baile al estilo costeño, y para su sorpresa, Andrés le ha seguido el ritmo porque también es de Venezuela. Ambos se dedican al mundo de la moda y la estética, pero César ha sentido que él prefería a “Un barbero y no un estilista, más macho”. A él tampoco le ha gustado ni su piel ni sus dientes.

César ha sentido que él prefería a “Un barbero y no un estilista, más macho”

La cena empezó con mal pie Nada más sentarse, Andrés le ha preguntado a César por su queratina porque no le gustaba nada de nada y le ha sentado fatal que le dijera que no le gustaban sus cejas. Los dos comenzaron a molestarse por sus comentarios y empezaron a lanzarse pullitas. En cuanto al tema sexual, César se define como una persona abierta, pero que era pasivo y un poco “gata” en el sexo. Andrés, en cambio, contó su experiencia junto a una amiga suya que le ayudó a salir de una depresión y dar el paso a travestirse. César ha sentido que no era el macho que él estaba buscando y él ha tenido claro que no iban a volver a quedar, pero a él, le ha dicho todo lo contrario. En mitad de la tensión, Andrés ha sacado el polémico tema de pagar la cuenta y cuando César le ha dicho que tenía que pagar él: “Eres el hombre de la relación” y Andrés ha soltado la bomba: “Vamos a pagar a medias porque me estoy aburriendo”.