Santiago Segura confiesa estar atemorizado por el acoso de una fan que crea imágenes íntimas con él mediante IA: "Tiene miedo"

Fiesta 10 agosto 2026

El actor ha hablado con 'Fiesta' sobre la situación que está viviendo y ha explicado por qué todavía no ha denunciado a la mujer que lleva tiempo publicando montajes en los que aparece junto a él

Santiago Segura ha roto su silencio en 'Fiesta' sobre una situación que lleva tiempo preocupándole. El actor y director se ha visto envuelto en una auténtica pesadilla después de que una mujer que se hace llamar Encarni Segura en redes sociales haya comenzado a publicar imágenes creadas con Inteligencia Artificial en las que aparece junto a él como si mantuvieran una relación sentimental. Montajes, suplantando a María Amaro, con quien Segura comparte vida desde 1998, y en los que ambos aparecen besándose, acudiendo juntos a estrenos, promocionando películas e incluso protagonizando escenas de carácter íntimo. Una relación que, tal y como ha podido confirmar 'Fiesta', no existe. La mujer ha llegado incluso a felicitar públicamente al actor por su cumpleaños y a declarar su amor hacia él a través de sus perfiles sociales.

El caso cada vez preocupa más a Santiago Segura porque las cuentas desde las que se han difundido estas imágenes continúan abiertas. El propio actor y director ha reconocido al programa que la situación le genera miedo y ha asegurado que todo esto le parece "inquietante". Las cuentas continúan abiertas Elisa, redactora de 'Fiesta', ha explicado que el programa se ha puesto en contacto directamente con Santiago Segura para conocer su primera reacción ante esta situación. El actor ha sido tajante y ha reconocido que está "atemorizado" ante lo que pueda suceder. "Es inquietante que la situación de ahora es que esas cuentas donde ella ha subido esas imágenes alteradas por la inteligencia artificial siguen abiertas", ha explicado Santiago, según ha trasladado el programa.

'Fiesta' ha revisado los perfiles mencionados y ha podido comprobar que las cuentas en X e Instagram continúan activas, una circunstancia que preocupa especialmente al actor, ya que mantiene abierta la posibilidad de que sigan publicándose más imágenes manipuladas en las que aparece junto a esta mujer. La situación no es nueva para la persona que se encuentra detrás de esos perfiles. Según ha explicado el programa, anteriormente habría realizado montajes similares con otros actores, entre ellos Nathan Fillion o Ethan Hawke. Santiago Segura no ha denunciado todavía