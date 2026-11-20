En todas las salsas 20 noviembre 2026

Ivana Icardi ha estado en ‘En todas las salsas’ tras su paso por ‘Supervivientes All Stars’ y se ha enfrentado a las preguntas más picantes con La máquina de la verdad: Roulette Edition de IMC Toys

Ivana Icardi acaba de regresar de su aventura en ‘Supervivientes All Stars’, donde se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la edición. La concursante se ha entregado al máximo, ha hablado abiertamente de sus sentimientos hacia Arkano y no se ha mordido la lengua a la hora de opinar sobre sus compañeros. Ahora, ha visitado 'En todas las salsas' y ha vuelto a demostrar que no tiene pelos en la lengua. Esta vez, se ha enfrentado a un juego que ha puesto a prueba su sinceridad y ha sacado a la luz algunas de sus confesiones más inesperadas. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity! El reto al que se ha sometido Ivana Icardi IMC Toys ha retado a Ivanna Icardi a jugar a La máquina de la verdad: Roulette Edition en ‘En todas las salsas’. La dinámica es muy sencilla: hay que girar la ruleta y, función del color que salga, enfrentarse a pregunta, una confesión o un desafío. Pero no basta con responder. El juego cuenta con un detector de mentiras que evalúa las respuestas y determina si son verdaderas, falsas o dudosas. Cuando detecta una mentira, el participante tiene que asumir una penalización o cumplir el reto que indique una de las cartas del juego.

Ivana Icardi sometiéndose a La máquina de la verdad. CONTENIDO PATROCINADO

Sin miedo a nada, Ivana se ha enfrentado a las preguntas más picantes y ha descubierto que salir airosa de todas ellas no iba a ser tan fácil. Sus respuestas han dejado momentos de tensión, risas y alguna que otra confesión inesperada. Las mentiras de Ivana Icardi que desvelan más de un secreto “Estoy preparadísima”, comenzaba diciendo Ivana Icardi antes de someterse al reto de IMC Toys. Y la primera pregunta ya prometía: «¿Alguna vez te has imaginado que tu pareja era tu ex mientras lo hacías?». La argentina respondía que no, pero el detector de mentiras se quedaba en ámbar, por lo que tenía que seguir sometiéndose a la prueba. La siguiente cuestión no se quedaba atrás: “¿Alguna vez se le había escapado un pedo mientras mantenía relaciones sexuales?”. Ivana contestaba con un rotundo no y, esta vez, la máquina confirmaba que decía la verdad. Las preguntas continuaban subiendo de temperatura: “¿Te han llegado a dar asco los besos de tu pareja?”. Ella volvía a responder convencida que no, pero el detector señalaba que estaba mintiendo. ¿La consecuencia? Tenía que llamar a alguien elegido por los colaboradores y cantarle una canción. En un primer momento, Ivana intentó ponerse en contacto con Arkano, aunque no obtuvo respuesta. Después, le propusieron llamar a Adara y la argentina aprovechó para confesar que, pese a las rencillas del pasado, ahora se llevan “súper bien”. Sin embargo, tampoco consiguió hablar con ella. Finalmente, acabó grabando una nota de vídeo para Arkano en la que le dedicaba una canción. Un momentazo que no tiene desperdicio.

Ivana Icardi enviándole un vídeo a Arkano mientras canta. CONTENIDO PATROCINADO

Pero las confesiones no habían terminado. Los colaboradores querían seguir poniendo a prueba a la invitada y le plantearon otra pregunta: “¿Has fingido que te gustaba una postura solo por complacer al otro?”. Ivana se lo pensó antes de responder que sí. Esta vez, la máquina le daba la razón y la argentina explicaba su respuesta: “Fingir no, pero a lo mejor no estoy tan cómoda y me gusta más otra postura, pero si al chico le gusta…”. La siguiente pregunta también la llevaba a recordar alguna de sus experiencias más personales: “¿Has culpado al alcohol de alguna locura que hayas hecho cuando en el fondo no ibas tan borracha?”. Ivana contestaba afirmativamente y el detector confirmaba que decía la verdad. Eso sí, no quiso entrar en demasiados detalles y prefirió “no contar” esa parte de su vida privada. Ivana Icardi y su experiencia sexual en ‘Supervivientes’ El juego iba subiendo de intensidad y llegaba una de las preguntas más comprometidas de la partida: “¿Alguna vez te has acostado con el ex de una amiga?”. Ivana respondía con seguridad que no, pero La máquina de la verdad: Roulette Edition volvía a detectar una mentira. “Nunca me ha pasado, de verdad. A mí me gusta siempre gente distinta, nada que ver con lo de mis amigas”, se defendía la argentina. Sin embargo, al no superar la prueba, tenía que cumplir una nueva penalización: contar cuál había sido su experiencia sexual “más cerda”. Lejos de rehuir de la pregunta, Ivana recordó lo que vivió con su expareja Hugo Sierra durante su primera participación en Supervivientes, en 2020. “Yo he tenido mi tema en Supervivientes y digamos que ahí estábamos bien cerdos”, comenzaba contando. Uno de los colaboradores sacaba a relucir una de las cuestiones más comentadas entre los concursantes del reality: la pérdida del deseo sexual durante la aventura. Pero Ivana tenía clara su respuesta: “A mí no se me baja la libido”. A continuación, relataba cómo fue aquel encuentro con Hugo Sierra en Honduras: “Con mi ex Hugo Sierra en Supervivientes en 2020 nos dispusimos a hacer el amor en Honduras. Nos pusimos en las esterillas que nos dan, nos tumbamos y pusimos un saco de dormir por encima y no saben lo que fue eso. Los sudores, chorreando, pegados… y las cámaras encima. Fue horrible en el sentido de asco porque estábamos sucios, pero lo disfruté”, confesaba. Después de enfrentarse a todas las preguntas y cumplir con los desafíos, Ivana terminaba encantada con la experiencia: “Maravilloso, me ha encantado”, reconocía.

Ivana Icardi encantada con La máquina de la verdad: Roulette Edition de IMC Toys. CONTENIDO PATROCINADO