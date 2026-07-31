Ella, maldita alma 31 julio 2026

Ya puedes ver este avance del siguiente capítulo de ‘Ella, maldita alma’ dando al play al vídeo

Que su cadena apareciese en el coche de Mariela, la que aparecía fallecida, hacía que Fermín fuera uno de los sospechosos de la policía, y sus contradicciones en el interrogatorio le dejaban detenido. Lo que provoca el total desconcierto en el pueblo. Mientras, Ramiro y Amalian continúan con la lucha entre si decir la verdad poniendo el foco en su hijo o condenar a Fermín, el que saben que es inocente.

Además, Isaac ha vuelto de Galicia al enterarse de lo que le ha pasado a su primo y al volver a casa se ha dado cuenta de que Ana ya no estaba. A la que tenía que llamar para contarle lo sucedido y esta no dudaba en llegar a ‘La isleta’. Cuando la Guardia Civil tiene claro que Fermín fue el que lo hizo, Ramiro cada vez está más nervioso con que se vaya a condenar al párroco, mientras Ana no da crédito con que se piense que ha podido ser él, la que ha confesado que no pudo matar a Mariela porque “esa noche la pasó con ella”, lo que dejaba completamente descolocado a Isaac y con muchas dudas a la policía. Pero lo que ha supuesto que Fermín haya sido liberado.