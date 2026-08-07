Avance del siguiente capítulo de ‘Ella, maldita alma’: los secretos empiezan a salir a la luz

Después de que Ana le haya contado a Isaac que está embarazada y que no sabe si es suyo y la vuelta de Fermín a ‘La isleta’ tras salir de prisión en medio de los rumores de lo que puede estar pasando con la mujer de su primo, siguen las preguntas sobre la muerte de Mariela y el proceso de desahucio de ‘La Caleta’.
Ana intenta recuperar su relación con Isaac mientras le dice a Fermín que ya no puede haber nada entre ellos, al que ha pedido marcharse del pueblo y dejar todo atrás. Y esto ha provocado que los primos tengan una sincera conversación sobre todo lo ocurrido.
Mientras, Ramiro está completamente sobrepasado al tener que ocultar que fue él quién mató a Mariela. Y una Dolores atemorizada con la agresividad de su marido José, la que se apoyado a Fermín en su momento más complicado y esto ha provocado que incite a la gente a volver a misa con él.
En el próximo capítulo de ‘Ella, maldita alma’, Dolores le contará a Fermín el gran secreto del vertido que ocurrió que destrozó el pueblo, como también Clara se enterará de lo que pasó con Riako mientras Fermín cuenta los días para marcharse de ‘La isleta’ tras pedir el traslado cuando parece que las cosas están mejor entre los tres, o no.