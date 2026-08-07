Avance del siguiente capítulo de ‘Ella, maldita alma’: los secretos empiezan a salir a la luz

Después de que Ana le haya contado a Isaac que está embarazada y que no sabe si es suyo y la vuelta de Fermín a ‘ La isleta’ tras salir de prisión en medio de los rumores de lo que puede estar pasando con la mujer de su primo, siguen las preguntas sobre la muerte de Mariela y el proceso de desahucio de ‘La Caleta’ .

Los secretos empiezan a salir a la luz

Ana intenta recuperar su relación con Isaac mientras le dice a Fermín que ya no puede haber nada entre ellos, al que ha pedido marcharse del pueblo y dejar todo atrás. Y esto ha provocado que los primos tengan una sincera conversación sobre todo lo ocurrido.

Mientras, Ramiro está completamente sobrepasado al tener que ocultar que fue él quién mató a Mariela. Y una Dolores atemorizada con la agresividad de su marido José, la que se apoyado a Fermín en su momento más complicado y esto ha provocado que incite a la gente a volver a misa con él.