En ‘La caleta’ todo ha estallado por los aires. Ha aparecido el cadáver de Riako , una noticia que ha dejado al barrio devastado, en especial a su hermana pequeña y a Clara , que no puede creerse lo sucedido. Como ha pillado completamente por sorpresa a Fermín en su vuelta al pueblo.

Después de que su padre le advirtiera de que hay algo entre Fermín y Ana, han empezado las sospechas en Isaac , que no pasa por su mejor momento después del viaje de los tres al lugar que le vio crecer a él y a su primo.

Mientras, Mateo y Mariela intentan seguir con su vida, pero saber lo que ha ocurrido está haciendo que se les haga difícil. En medio de la tristeza, además ha llegado una orden de desahucio para el barrio, lo que ha dividido al pueblo más que nunca.

Pero lo que no se esperaba Amalia era encontrarse en el coche de su hijo un golpe igual que el que está buscando la Guardia Civil por el atropello de Riako. La que ha compartido lo que ha hecho su hijo con Ramiro, al que ambos han decidido proteger.

Y Nagore que está retenida en casa por su hermano, que no ha dejado que vaya a despedirse de su amigo y tiene claro que se vuelve con él a su hogar. Pero antes de marcharse y después de buscarla al notar su ausencia, Isaac daba con ella y ha conseguido ayudarla, aunque por la fuerza.

¿Está Ana embarazada?

Todo esto con un Isaac cada vez más al límite y con Fermín intentando alejarse de Ana, lo que le ha hecho tomar la decisión de marcharse de ‘La isleta’ para no hacerse más daño, todo justo cuando ¿Ana ha descubierto que está embarazada?