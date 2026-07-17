El precio justo 17 julio 2026

María Ángeles llega muy decidida a la siguiente prueba de ‘El precio justo’ tras acertar la puja para intentar llevarse el mejor premio de todos

María Ángeles tras superar la prueba de ‘El precio justo’, pudo avanzar al siguiente reto, ‘Los cerditos’, el cual afronta con mucha emoción. Aunque Carlos Sobera ya avisa desde el principio del peligro de la prueba: ‘’Es un juego muy peligroso, solo para gente valiente”.

‘Los cerditos’ trata de sacar los números necesarios para formar los precios que están detrás de los siguientes premios. Muy decidida a obtener la máquina de coser, acude al presentador para pedirle ayuda: “Mete la mano tú, Carlos”. Después de varios sobresaltos, María Ángeles se lleva tal susto que no puede contener su reacción: “¿Pero qué hay ahí?”. Final de 'Los cerditos' A falta de tres números, María Ángeles se la jugaba todo a la última ronda para intentar llevarse la máquina de coser, o por lo menos, la raqueta. Finalmente, el último número que sacó completó el precio de la hucha, lo que hizo llevarse el peor premio de todos.

A falta de tres números, María Ángeles se la jugaba todo a la última ronda para intentar llevarse la máquina de coser, o por lo menos, la raqueta