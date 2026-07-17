María Ángeles tras superar la prueba de ‘El precio justo’, pudo avanzar al siguiente reto, ‘Los cerditos’, el cual afronta con mucha emoción. Aunque Carlos Sobera ya avisa desde el principio del peligro de la prueba: ‘’Es un juego muy peligroso, solo para gente valiente”.
‘Los cerditos’ trata de sacar los números necesarios para formar los precios que están detrás de los siguientes premios. Muy decidida a obtener la máquina de coser, acude al presentador para pedirle ayuda: “Mete la mano tú, Carlos”. Después de varios sobresaltos, María Ángeles se lleva tal susto que no puede contener su reacción: “¿Pero qué hay ahí?”.
A falta de tres números, María Ángeles se la jugaba todo a la última ronda para intentar llevarse la máquina de coser, o por lo menos, la raqueta. Finalmente, el último número que sacó completó el precio de la hucha, lo que hizo llevarse el peor premio de todos.
Aun así, consigue imponerse al resto de sus compañeros en la ruleta, teniendo que enfrentarse a ‘El escaparate final’. María Ángeles se hace con el margen mínimo de 500 euros y tiene que averiguar el precio justo de los siguientes premios:
La cesta de la compra durante un año.
Un spa portátil con vapor envolvente y calor suave, un rincón de relax en casa.
Un viaje a Gante, de 4 noches para dos pasajeros.
Un coche eléctrico compacto, ideal para trayectos cortos.
Aunque su primera aproximación ha sido de 21.500 euros, la concursante del programa está sumida en un auténtico mar de dudas. El público le aconseja que suba más el precio y, finalmente, hace caso a su hijo y su marido tras consultarlo con ellos, dejando el precio final en 23.000. Sin embargo, después de la espera para saber el precio real, descubre que se ha pasado por mucho, ya que se trataba de 18.897 euros.