La décima semana de la NFL es una auténtica locura en cuanto a jugadas con un impacto excesivo en los partidos que ha retransmitido Mediaset España precisamente el pasado fin de semana. El domingo de Bengals, 49ers y Lions remarca un listado gigantesco de highlights que atiende al nivel de la competición, pero hay una play alternativa que se cuela en el top de las más sonadas a ojos de Iker Sagasti y José Antonio Ponseti en ElDesmarque Quarterback .

El propio Sagasti no encuentra palabras para definir todo lo que consigue James Cook en este viral: "Esta es más una jugada clásica de James Cook en la que coge el balón, echa a correr y se va. Ni le tocan. Acelera y hace 74 yardas de carrera sin que le huela la defensa hasta llegar a la end zone", aclara. Mientras tanto, José Antonio Ponseti lo acompaña con un comentario jugoso que define el asombro ante la carrera: "¿Por dónde nos ha adelantado este camión?".

La temporada de James Cook es la de uno de los running backs más destacados de toda la NFL , sobre todo porque acompañar a Josh Allen, uno de los emperadores de la liga. En ese entorno la dupla es fundamental para entender el éxito del equipo, sobre todo cuando la pizarra funciona hasta dejarle el suficiente espacio al running back para hacer una carrera impoluta de 74 yardas hasta la end zone .

Tres candidatos a la Super Bowl en Mediaset

Este fin de semana puede marcar un hito en los partidos que retransmite en abierto Mediaset España porque en solo dos partidos hay tres equipos que optan a pelear por el trofeo Vince Lombardi. La carrera hacia la Super Bowl tiene muchos candidatos, pero a día de hoy el Minnesota Vikings - San Francisco 49ers es cosa de favoritos, porque entre los dos equipos solo han perdido tres partidos en esta temporada.

El regreso de Kirk Cousins a los Vikings después de dos años supone colocar a un quarterback de primer nivel en la mejor defensa de la NFL, por lo que tienen el mayor atractivo de la jornada. Sobre todo porque los 49ers son a día de hoy la franquicia más completa de la NFL: ataque, defensa y equipos especiales de primer nivel en un partido que se juega en la madrugada de este domingo al lunes, del 22 al 23 de noviembre, a las 02:20h. en Cuatro.

El otro partido destacado de la jornada en Mediaset es el Las Vegas Raiders - Denver Broncos por todo lo que supone darle espacio a Fernando Mendoza para brillar. El quarterback se ha hecho con el equipo tras la salida de Cousins, y siempre es interesante ver al flamante número uno del draft, que además tiene ascendencia cubana y española. Frente a él estarán los Broncos, que vienen de descansar, suman cinco victorias seguidas y preparan el duelo divisional con la intención de adelantarse a los Chiefs en la AFC Oeste. El choque se disputa el domingo 22, en Mediaset Infinity, a las 22:25h. Eso sí, las dos retransmisiones comienzan 15 minutos antes de la hora mencionada con la previa de la mano del equipo de narradores y comentaristas de Mediaset.

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