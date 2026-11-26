EL CHIRINGUITO 26 noviembre 2026

Tomás Roncero ha mostrado su enfado en El Chiringuito después de que se haya vinculado a Erling Haaland con un posible fichaje por el Real Madrid. A cambio, Mbappé o Vinicius deberían ser vendidos.

Muchos aficionados se preguntan qué pinta Erling Haaland en el Manchester City. El conjunto mancuniano ya no es favorito a ganar todos los títulos y el gran 'culpable' es Pep Guardiola, que decidió marchase el pasado verano. Hay quienes ya colocan al delantero noruego en el mercado de fichajes de cara al próximo verano y, como no podía ser de otra forma, el Real Madrid emerge como uno de los posibles candidatos. En El Chiringuito han tratado el tema del futuro del exjugador del Dortmund y Tomás Roncero se ha agarrado un gran cabreo, ya que considera estos rumores como un intento de desestabilizar al Real Madrid cuando el equipo de José Mourinho atraviesa su mejor momento de la temporada.

¿Tiene Erling Haaland hueco en este Real Madrid? "¡El Real Madrid está muy bien ahora, Josep! Aquí hemos empezado el programa diciendo que el Madrid, el Madrid denostado de Mourinho, después de cinco jornadas es el rey de Europa. De 36 equipos, es el único que lo ha ganado todo. ¿Quién dice eso? Habla con Florentino. ¿Quién...? Mira, el Bernabéu está ahora mismo encantado. La afición está encantada. Todo el mundo sale por la calle presumiendo del Madrid. Presumiendo de Bellingham, el mejor jugador del mundo. Presumiendo del mejor delantero del mundo, que es Mbappé. Presumiendo de Vinicius, que está recuperado para la causa. Presumiendo de Diomande, que es la leche. Presumiendo que Brahim sale un ratito y da una asistencia estupenda. Presumiendo de lo que hay. Tenemos los mejores centrales del mundo, los mejores laterales del mundo, los mejores porteros del mundo. ¿Qué me estás contando? Si en el Madrid no hay sombra, es como el imperio. En nuestro dominio no hay sombra. Es todo dominio ¡Ya está bien, que vamos líderes impolutos!, señalaba un Tomás Roncero visiblemente enfadado.

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