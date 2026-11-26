Muchos aficionados se preguntan qué pinta Erling Haaland en el Manchester City. El conjunto mancuniano ya no es favorito a ganar todos los títulos y el gran 'culpable' es Pep Guardiola, que decidió marchase el pasado verano. Hay quienes ya colocan al delantero noruego en el mercado de fichajes de cara al próximo verano y, como no podía ser de otra forma, el Real Madrid emerge como uno de los posibles candidatos. En El Chiringuito han tratado el tema del futuro del exjugador del Dortmund y Tomás Roncero se ha agarrado un gran cabreo, ya que considera estos rumores como un intento de desestabilizar al Real Madrid cuando el equipo de José Mourinho atraviesa su mejor momento de la temporada.
"¡El Real Madrid está muy bien ahora, Josep! Aquí hemos empezado el programa diciendo que el Madrid, el Madrid denostado de Mourinho, después de cinco jornadas es el rey de Europa. De 36 equipos, es el único que lo ha ganado todo. ¿Quién dice eso? Habla con Florentino. ¿Quién...? Mira, el Bernabéu está ahora mismo encantado. La afición está encantada. Todo el mundo sale por la calle presumiendo del Madrid. Presumiendo de Bellingham, el mejor jugador del mundo. Presumiendo del mejor delantero del mundo, que es Mbappé. Presumiendo de Vinicius, que está recuperado para la causa. Presumiendo de Diomande, que es la leche. Presumiendo que Brahim sale un ratito y da una asistencia estupenda. Presumiendo de lo que hay. Tenemos los mejores centrales del mundo, los mejores laterales del mundo, los mejores porteros del mundo. ¿Qué me estás contando? Si en el Madrid no hay sombra, es como el imperio. En nuestro dominio no hay sombra. Es todo dominio ¡Ya está bien, que vamos líderes impolutos!, señalaba un Tomás Roncero visiblemente enfadado.
Tomás Roncero verbalizó a Josep Pedrerol su cabreo con él por dar espacio en el programa a los rumores sobre un hipotético fichaje de Erling Haaland por el Real Madrid, que conllevaría la venta de Mbappé o Vinicius: "Sí, sí, sí, porque ese es tu error. Porque del Madrid hay que hablar mucho porque somos más que nadie más. El que tiene más gente. Vamos a ver, ¿quién va a ganar las elecciones? El que tenga más seguidores gana y ese es el mejor. Y el que te gana, no hace pactitos. Aquí el que te gana en votos es el que tiene que ganar, esa es la realidad de la vida. Y, por lo tanto, el fútbol, el que tiene mayor número de seguidores es el Madrid. ¿Habéis visto hoy a Henry? Gran culé, rendido al Madrid. Carragher, antimadridista, rendido al Madrid. Todos diciendo, 'joder, el Madrid, lo que hemos visto en la segunda parte. Asombra, viendo esto, ahora mismo es el equipo a batir. Es el mejor equipo del mundo'. Lo que hizo ayer el Madrid en cuarenta y cinco minutos es para la escuela de entrenadores. Así se juega al fútbol. Así se juega al fútbol. No se puede jugar mejor al fútbol». El PSV no daba crédito".