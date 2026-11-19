La presencia de Raúl Bravo en El Chiringuito es un terremoto de emociones que persigue no solo las decisiones futbolísticas de su carrera, sino también las personales. Su carrera viaja en el recuerdo sobre todo de los aficionados del Real Madrid, pero desde el aspecto personal se abre en canal gracias a los invitados especiales que aparecen para ampliar su recorrido en el mundo del deporte y en el ámbito personal.

La sorpresa de Josep Pedrerol a Raúl Bravo en el último programa es una de las más sonadas de la temporada, sobre todo por lo que supone ver emocionado al exfutbolista. Y lo es porque consigue atrapar a su madre, a su tío, a su mujer y a sus hijos para mandarle un mensaje único que empuja a la persona a salir del cascarón para enfrentarse a su día día...pero frente a las cámaras.

El primer recuerdo es de su madre y de su tío, que le recuerdan cómo fue su primer partido oficial con el Real Madrid. La madre abre el mensaje para poco después darle espacio a su tío, que es el que explica cómo fue el debut en el conjunto blanco: "Fue un día muy, muy, muy especial. Íbamos toda la familia, hasta el abuelo, que es el que te ha acompañado toda la familia. No sabíamos ni que ibas a jugar, ibas convocado con el primer equipo. Pero la sorpresa es que Iván Campo se lesiona y tú debutas. Qué partidazo hicistes. Contra el Athletic Club, y marcaste a Etxeberría. ¡Ole, ole y ole! Ganamos 2-1".

Poco después aparecía en pantalla Carlota, su mujer. Y empezó a aportarle algo más desde el plano personal: "Qué ilusión verte allí hablando del fútbol que te ha dado tanto. Gracias por impulsarme en todos mis proyectos, y por aportarme calma y madurez, que a veces necesito. Te definiría con voluntad y cabezón, porque no he visto a nadie que persiga sus metas como tú", un mensaje que deja al jugador especialmente emocionado.

Y es ahí cuando aparecen sus dos hijos, repletos una vez más de agradecimientos. Un instante único donde ambos le dejan palabras muy especiales. La hija le hace una mención a un regalo especial y a lo que le quiere, mientras el hijo le devuelve al fútbol: "gracias papá porque me has enseñado fútbol y a meter trallazos por la escuadra". Y es imposible no sacarle una sonrisa.