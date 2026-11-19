El fichaje de Rafa Nadal por el Real Madrid está a tan solo un paso de convertirse en oficial. El club blanco sorprendió el pasado 4 de noviembre con la propuesta de nombrar como directivo al laureado extenista. Su sentimiento merengue era de sobra conocido por todos, pero este 'fichajazo' sorprendió por el momento elegido por las partes.

En el programa de este jueves, Josep Pedrerol y Tomás Roncero, entre otros, analizan todos los detalles de un fichaje mayúsculo para la entidad madrileña. Con Rafa Nadal, a juicio del afamado presentado y sus tertulianos, el Real Madrid gana mucho : "El sábado será oficial, lo nombrarán y lo normal es que esté pero no es obligatorio. Para ser presidente... 2031, pero puede ser miembro de la directiva perfectamente. Él está encantado, feliz. Tuvimos la oportunidad de charlar con él el lunes y todo el mundo decía lo mismo. Él estaba encantado de la vida, realmente se le veía contento con la historia. Creo que es un golpe de efecto brutal".

A la espera de las celebraciones de las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Socios Representantes, emplazada para el próximo sábado 21 de noviembre, en El Chiringuito desvelan nuevos detalles de una incorporación de máximo nivel para la dirección del Real Madrid.

Tomás Roncero continuó analizando este movimiento y dejó clara su intención en próximas elecciones por la presidencia del Real Madrid: "Estoy seguro que es una mala noticia para Riquelme. Si hay unas elecciones, yo socio del Real Madrid, nunca podría votar en contra de Rafa Nadal. Es un tío serio, inteligente y mata por el Madrid... lo tiene todo".

Josep Pedrerol insistió en las ventajas que suponen para el Real Madrid contar con Rafa Nadal como miembro de la directiva: "Contactos... más que cualquiera. Le abren el despacho en cualquier país del mundo solo a Rafa Nadal. No, no, entras tú, te saluda el jeque y te sientas tú al lado. Nadal es el mejor embajador posible para el Real Madrid y además yo creo que es un buen fichaje".

El asunto acabó afectando al máximo rival deportivo del conjunto blanco. Los tertulianos vaticinaron quién podría ser el Rafa Nadal del FC Barcelona en el futuro: "El Nadal del Barça sería Messi. Muy buena idea. Estaba pensando en alguien del fútbol y podría ser Marc Márquez, por ejemplo. Ahora no lo sé".

Por su parte, y a través de un comunicado oficial, el Real Madrid ofreció todos los detalles de la posible puesta de largo de Rafa Nadal como directivo: "La Junta Directiva del Real Madrid C. F. convoca a los socios representantes del periodo comprendido entre el 4 de octubre de 2024 y el 4 de octubre de 2028 a las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán de forma presencial y telemática en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid (avenida Alejandro de la Sota, s/n, Madrid) el sábado 21 de noviembre. La Asamblea General Ordinaria se celebrará a las 9:00 h, en primera convocatoria y a las 10:00 h, en segunda, si fuera preciso".

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