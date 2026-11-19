Las derrotas ante PSG y Real Madrid del FC Barcelona han puesto en el punto de mira al conjunto catalán. A pesar de que siguen primeros de LALIGA EA Sports y entre los 8 primeros en la Champions League, una gran parte del barcelonismo cuestiona la exigencia y forma de jugar del equipo de Hansi Flick. Rodri Hernández ha sido el último en hacer autocrítica, recalcando la necesidad de subir el nivel de su equipo si quieren darle una alegría este año a su afición. La polémica ha llegado a El Chiringuito , donde ha habido un cruce de acusaciones entre Jota Jordi y el sector más madridista, con Fran Garrido y Tomás Roncero a la cabeza.

Varios dardos entre los tertulianos

Rodri Hernández ha aparecido en la gala de los Premios Valores, organizados por el Diario Sport, donde ha manifestado la necesidad del vestuario del FC Barcelona de subir el nivel si quieren aspirar a ganar todo esta temporada. “Cuando vienen equipos gordos hay que ajustar cosas” decía el capitán de la Selección Española. Estas palabras fueron interpretadas de diversas formas entre los colaboradores del programa dirigido por Josep Pedrerol. Para algunos, como Carme Barceló, Rodri “se ha ganado el ser líder, el vestuario necesitaba esta pieza”. El centrocampista viene de ser importante en sus equipos anteriores, y Jota Jordi cree que “Rodri viene a ejercer de líder dentro y fuera del campo”.

Para otros, es “un ninguneo a su entrenador”, y una manera de reprocharle su suplencia contra equipos grandes como el PSG. “Es hacer de primer entrenador, eso lo tiene que hacer cuando acabe la carrera y se saque el título de entrenador, está yendo por delante” comentaba Fran Garrido. Le recrimina que todo esto debería decirlo dentro del vestuario y no fuera, abriendo así un debate sobre la relación del jugador con Flick. Jota Jordi le achaca al tertuliano que la elección del internacional español de no elegir al Real Madrid en verano es lo que provoca que le duelan tanto sus declaraciones.

Pedrerol termina lanzando la pregunta de qué busca Rodri con sus palabras, para muchos es un dardo al staff y sus compañeros, y otros, como el tertuliano Jota Jordi, están encantados con que asuma este rol en el vestuario. “Lo que quiere es mejorar, hay que exigir” dice. “Él el primero” le rebaten, que al igual que el conjunto, todavía no ha estado a la altura de las expectativas que generó su fichaje. Con un equipo joven como el catalán, con jugadores como Lamine o Fermín, se necesita alguien que ponga orden, pero está por ver si el ex del Manchester City es la pieza que acaba dando un título a este Barça.

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