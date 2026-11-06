Juanma Rodríguez también pide retirar a España del Mundial 2030 sino alberga la final: "Hay que recuperar el orgullo nacional"

Juanma Rodríguez no ha querido dejar pasar la oportunidad para valorar la exclusiva de Feijóo en El Chiringuito. El candidato del PP ha desvelado que, si llega a la Presidencia , se asegurará de que España se retire de la candidatura del Mundial 2030 si la FIFA otorga finalmente la final del torneo a Marruecos. Para el periodista, es una cuestión de recuperar el "orgullo español". Estas han sido sus palabras en El Chiringuito .

"Me quedo con lo que dice Mati. Hay que trabajar, hay que luchar. Y la mejor forma de trabajar y de luchar para reconstruir las cosas que va a haber que reconstruir en los próximos años y entre las cosas que hay que reconstruir, Josep, está el orgullo nacional. Porque España, sí, perdóname, porque España es una . Hay que decirle a la gente que nos está sintonizando ahora, que España es una gran nació n compuesta de gente muy buena. Hemos hecho muchas cosas grandes a lo largo de la historia. Y por lo tanto, a mí lo que me extraña es que el Gobierno de España, que es el que tenemos actualmente, no haya hecho una manifestación en un sentido similar al que acaba de hacer el señor Feijóo. Vamos a ver, si nos ponemos a pensar en cálculo económico, probablemente nos venga mal esto. Pero hay que elegir, muchas veces hay que elegir, el barco o la honra. ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos vamos? El barco o la honra, hay que elegir por la honra", empezaba señalando Juanma Rodríguez.

Para el periodista de El Chiringuito, es muy importante que Feijóo no haya titubeado a la hora de responder la pregunta sobre la final del Mundial 2030: "Eso es lo que yo hecho de menos, tú dices, a mí me gustaría que hablen todos los candidatos, efectivamente. Otros partidos políticos, pues no sé en qué dirección irán. Porque a mí insisto una vez más, me llama la atención que haya tenido que llegar el candidato de a la presidencia del Gobierno por parte del PP, a decir una cosa tan clara como que en un Mundial que organizamos nosotros, que estamos originalmente en la organización del Mundial, nos quepa la posibilidad de que compitamos en un mundial que hemos organizado nosotros y que la final se va a disputar en Marruecos. Aquí hay compañeros míos que parecen agentes marroquíes, más que compatriotas españoles. La gente, la audiencia está de acuerdo con Feijóo".

Rafael Louzán, en una entrevista en ElDesmarque hace algunas semanas, ya señaló que estaba trabajando con la FIFA para que la final del Mundial 2030 se jugara en el Metropolitano, Santiago Bernabéu o Camp Nou. Dijo también que no contemplaba otra posibilidad que no fuera jugar la final del torneo en territorio español. Eso sí, en ningún momento habló de la opción de retirar a España de la candidatura si el máximo organismo del fútbol mundial otorgaba la final a la candidatura marroquí.

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