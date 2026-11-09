Jota Jordi y Petón se enganchan por si Julián Álvarez disfruta de su profesión: "En el Atlético y con Simeone"

Julián Álvarez fue el centro de las miradas en el Metropolitano en el choque que disputaron Atlético de Madrid y Barcelona este pasado domingo y que terminó con remontada y victoria blaugrana por 1-2. El argentino, pese a ser protagonista durante la primera parte, se llevó buena parte de las críticas por las ocasiones erradas y ciertos detalles que no gustaron al entorno rojiblanco. En El Chiringuito, el rendimiento de La Araña fue objeto de debate.

Mientras algunos colaboradores salían en defensa del delantero por su completa primera parte pese a no ver portería, otros volvieron a sentenciarlo después de todo lo vivido durante el verano alrededor de su futuro. El más contundente fue Jota Jordi, quien aseguró que mientras esté en el Atlético junto a Simeone no volverá a disfrutar de su profesión.

Las palabras de Jota Jordi recibieron el reproche de Petón, quien salió en defensa del argentino. "Si Julián llevara 12 goles estaría encantado de la vida. Te vale para inventar algo que es calumnioso. Intentar crear una situación de deterioro dentro del Atlético. Como está triste es que nunca será feliz, se quiere ir. Eso no es verdad. Y como se ha demostrado no va a pasar", comentó.

Más valoraciones sobre Julián Álvarez

Álex Silvestre sí consideró que el partido de Julián había sido bastante completo excepto cara a portería. "Me ha parecido un buen partido. Ha dado las asistencias, ha corrido como el que más, ha tenido mala suerte pero ha hecho un buen partido. Ha acabado el partido y todos los jugadores del Barça han ido a animar a Julián, los del Atlético también. Me ha sorprendido que todos los del Barcelona han ido uno a uno a saludarle. La vuelta de honor del Atlético duró tres minutos y medio, Julián aplaudió a la grada y luego estuvo todo el rato negando con la cabeza por la ocasión fallada. Gran parte del Metropolitano le ha pitado. Ha habido momentos que le han aplaudido".