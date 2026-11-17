EL CHIRINGUITO 17 noviembre 2026

El 'caso Negreira' sigue su proceso judicial y Josep Pedrerol alucina con las informaciones que se van desvelando sobre los informes que recibía el FC Barcerlona

El ‘caso Negreira’ continúa con su proceso judicial y cada vez se van desvelando más datos y declaraciones de los implicados. El último en declarar ha sido Toni Alonso, ex delegado del Barça B, y Josep Pedrerol ha alucinado en El Chiringuito al conocer que los famosos informes de Negreira nunca llegaron a los entrenadores del Barça. El presentador catalán comenzó el programa con un editorial muy contundente por esas declaraciones y aseguró que todavía faltan muchas explicaciones por parte de los implicados. Josep Pedrerol, indignado con las declaraciones de Toni Alonso “El caso Negreira. Ha hablado Gerard López y tenemos su declaración en el juicio. Dice que a él sí le llegaban los informes de Negreira”, comenzó argumentando Josep Pedrerol en su editorial de El Chiringuito. “Pero yo creo que el tema no está ahí. El asunto no es si te llegaban a ti o no te llegaban. No le llegaban a Luis Enrique, no le llegaban a Valverde, técnicos del primer equipo... que no les llegaba. La pregunta es, o el planteamiento está, en lo poco edificante que es que un club le pague al vicepresidente arbitral para que haga informes. Y que el vicepresidente arbitral acepte hacer informes o asesorar. Y que reconozca públicamente ante Hacienda que lo hacía para conseguir la neutralidad que el Barça le pedía”, demandaba el presentador.

“El asunto es ese. No que hiciera informes con faltas de ortografía y que los guardase en el armario... nada, el... Carles Naval, que era el delegado en aquel momento del club, ¿no? Pero vamos a hablar de eso, a escuchar otra vez a... o escuchar a Gerard, y recordar también lo que decían algunos protagonistas, como Laporta, que apareció con un montón de cajas para justificar aquellos informes. Unas cajas azules y rojas... pero cajas que nunca abrió, ¿no?”, acababa sentenciando antes del comienzo del programa. Unos informes que los entrenadores del Barça no recibieron Más tarde, durante el programa, volvieron a debatir sobre estas polémicas declaraciones de Toni Alonso. “A mí me dejan un sobre cada semana... en la mesa... os dejan un sobre cada semana, el delegado de tu equipo, cada semana... del B... y cada semana lo tiras a la basura. ¿Sin leerlo? Ese es el respeto que le tienes al delegado del equipo..”, valoró Josep Pedrerol sobre esos informes que nunca llegaron a manos de los que precisamente deberían de haberlos leídos. Ya declararon en su momento Luis Enrique y Valverde y confirmaron lo mismo que ha confirmado ahora Toni Alonso, que ellos nunca llegaron a recibir esos informes. Todavía quedan muchos datos que esclarecer y la investigación apunta a seguir abierta durante unos cuantos meses más. También cabe recordar que no solo se está investigando a través de la justicia española, la UEFA mantiene una investigación abierta después de la petición del Real Madrid al organismo europeo con un dossier adjunto sobre las ventajas arbitrales a favor del FC Barcelona durante el tiempo que estuvieron pagando esos supuestos informes.

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