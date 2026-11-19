Josep Pedrerol se moja . El afamado presentador de El Chiringuito , al igual que el resto de tertulianos, decidió aventurarse con el nombre del ganador de LALIGA EA Sports, la UEFA Champions League y la Copa del Rey en la presente temporada. Con más de medio curso aún por disputarse, el periodista no puede dejar de lado sus sentimientos futbolísticos .

En esta 'porra' realizada en riguroso directo, Josep Pedrerol opta por dividir la tarta en tres trozos con una gran sorpresa. Real Madrid y FC Barcelona se reparten los grandes títulos, pero un histórico de nuestro fútbol, según el pronóstico del presentador, también tocará plata.

Las predicciones de Josep Pedrerol en LALIGA, Champions y Copa del Rey

Fue entonces cuando Josep Pedrerol, con todo el plató expectante, se mojó con los ganadores de las tres citadas competiciones: "Bueno, votación, y no el PSG porque no sigo tanto sus partidos. LALIGA la gana... ahí el corazón.... lo tengo aquí apuntado, eh. LALIGA EA Sports el Barcelona, quita el Madrid. La Copa del Rey el Athletic Club, soy muy fan del Athletic y quiero que la gane, es más un deseo, eh. Y luego la Champions, con José Mourinho la gana el Real Madrid".

A renglón seguido, los tertulianos que estuvieron presentes en el programa del pasado jueves también realizaron sus predicciones y estos fueron los resultados finales. Con 25 votos, El Chiringuito cree en el triunfo del Real Madrid en LALIGA EA Sports; con 13 votos, el triunfo final en la Copa del Rey estaría dividido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid; y con 22 votos, los tertulianos ven como favorito al PSG para alzarse por tercera vez consecutiva con la UEFA Champions League.