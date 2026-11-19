Josep Pedrerol se moja. El afamado presentador de El Chiringuito, al igual que el resto de tertulianos, decidió aventurarse con el nombre del ganador de LALIGA EA Sports, la UEFA Champions League y la Copa del Rey en la presente temporada. Con más de medio curso aún por disputarse, el periodista no puede dejar de lado sus sentimientos futbolísticos.
En esta 'porra' realizada en riguroso directo, Josep Pedrerol opta por dividir la tarta en tres trozos con una gran sorpresa. Real Madrid y FC Barcelona se reparten los grandes títulos, pero un histórico de nuestro fútbol, según el pronóstico del presentador, también tocará plata.
Fue entonces cuando Josep Pedrerol, con todo el plató expectante, se mojó con los ganadores de las tres citadas competiciones: "Bueno, votación, y no el PSG porque no sigo tanto sus partidos. LALIGA la gana... ahí el corazón.... lo tengo aquí apuntado, eh. LALIGA EA Sports el Barcelona, quita el Madrid. La Copa del Rey el Athletic Club, soy muy fan del Athletic y quiero que la gane, es más un deseo, eh. Y luego la Champions, con José Mourinho la gana el Real Madrid".
A renglón seguido, los tertulianos que estuvieron presentes en el programa del pasado jueves también realizaron sus predicciones y estos fueron los resultados finales. Con 25 votos, El Chiringuito cree en el triunfo del Real Madrid en LALIGA EA Sports; con 13 votos, el triunfo final en la Copa del Rey estaría dividido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid; y con 22 votos, los tertulianos ven como favorito al PSG para alzarse por tercera vez consecutiva con la UEFA Champions League.
Gran parte de las opciones de los clubes para alzarse con los grandes trofeos se juega en este final de año. Antes de que finalice el 2026, equipos como el FC Barcelona afrontan un auténtico maratón en forma de encuentros. El club catalán deberá afrontar un frenético calendario hasta final de año, ya que disputará nueve partidos en un mes, siete de ellos de LaLiga EA Sports, además del encuentro ante el Manchester City en la Liga de Campeones y un enfrentamiento copero.
De los nueve partidos, el Barça jugará cinco en casa, el primero de ellos este domingo ante el Villarreal (14:00h CET), correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga que se disputará en el Spotify Camp Nou. En este mes de noviembre disputará dos partidos más. Uno de ellos en un desplazamiento a Bakú (Azerbaiyán), donde se medirá al Sabah en partido de la Champions. El viaje será el más largo de los de Hansi Flick en esta competición europea, casi 4.000 kilómetros en línea recta. Para cerrar el presente mes, el Barcelona viajará a A Coruña para jugar en Riazor ante el Depor el 29 de noviembre, un partido que se disputará a las 16:15h CET.
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