Como cada miércoles de Champions , Iker Jiménez y Josep Pedrerol se han dado el testigo de la programación en Cuatro. El presentador de Vitoria acabando 'Horizonte' y el presentador catalán iniciado 'El Chiringuito' . Ambos han protagonizado un divertido momento con motivo de la nueva -y primera- imagen de Josep Pedrerol en el 'pasillo de la fama' de Mediaset.

"Oye, me lo dice el que sale con todo su equipo a ver la foto en el pasillo", arrancaba diciendo Iker Jiménez. "Oye, qué guapa la foto ¡Era mi sueño! Tener una foto en el pasillo. Vosotros ya hace tiempo que la tenéis pero, a mí, me hacía ilusión. Muy contento estoy" , respondía Josep Pedrerol. "Ese pasillo, querido Josep, es el pasillo de la fama española", aseveraba el presentador de 'Cuarto Milenio' y 'Horizonte'. Fue entonces cuando el presentador de 'El Chiringuito' tiró de humor y provocó las risas en el plató de 'Horizonte': "Claro que sí. Además, te digo una cosa. Si tienes la foto, echarte cuesta más . Yo creo que ya los jefes...". " No te creas Josep, tú hazlo bien mejor ...", le aconsejaba Carmen Porter desde plató. "Josep ve la foto y dice, 'bueno, ya hemos renovado'", bromeaba también Iker Jiménez arrancando ahora las carcajadas de Josep Pedrerol.

Tras el toque de humor, Josep Pedrerol avanzó los programas que tratarían esta noche en El Chiringuito, volviendo a verbalizar que el programa ha propuesto un test deportivo a los cuatro candidatos a la presidencia del Gobierno, una propuesta que de momento sólo ha sido aceptada por Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular, y Santiago Abascal, candidato de VOX, aunque el presentador confía en poder tener a los cuatro en su programa antes de las Elecciones Generales del próximo domingo: "Tenemos a Feijóo esta noche pero, cuidado, es un test a todos los candidatos. Feijóo ha dicho que sí y Santiago Abascal ha dicho que sí. Tenemos todavía 24 horas por delante para que Ada Colau y Pedro Sánchez digan que sí. No descartamos nada. Invitados están los cuatro, que quede claro".

Los goles de la Champions y toda la polémica, en El Chiringuito

Noche de Champions y, por lo tanto, noche de mucho fútbol en El Chiringuito. Josep Pedrerol y sus tertulianos han tratado todos los temas sin pelos en la lengua. Primero, el editorial de Josep, señalando que "el Real Madrid de José Mourinho ya mete miedo en Europa". También se ha hablado de los pitos que volvió a sufrir Julián Álvarez en su propio estadio, Pedro Bravo ha desvelado los enfados de jugadores y entrenadores que cada vez que pisa el plató del programa y Juanma Rodríguez ha verbalizado que sería capaz de vender a Mbappé con tal de traer a Erling Haaland al Real Madrid. Además, hemos podido conocer el lado más deportivo de Alberto Núñez Feijóo después de someterse a un test que ha dejado grandes titulares. Todo eso, y mucho más en El Chiringuito.

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