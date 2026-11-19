Una imagen de Vinicius Junior en una sauna ha dado mucho que hablar en El Chiringuito de este miércoles. El futbolista brasileño, que continúa trabajando para recuperar su mejor versión física, apareció en una fotografía en la que se le podía apreciar especialmente delgado y con una marcada musculatura abdominal . Una instantánea que llamó la atención de los tertulianos del programa tras los comentarios sobre su mal estado físico, y que abrió un debate sobre su rendimiento, con una comparativa estadística con Yan Diomande que dejó varios datos llamativos.

Marcos Benito fue uno de los primeros en pronunciarse sobre la imagen. “Está bastante fino. Yo creo que ya… Si no está recuperado, ya le tendría que quedar poco, ¿no? Porque fijaos, el abdomen”, comentó durante el programa. Está casi demacrado, ¿no? Es que le veo delgadísimo, tú", afirmaba Josep Pedrerol, preocupado. Sin embargo, Fran Garrido introdujo un matiz: “No, se le ve muy bien ahora. Es que él siempre ha estado muy fibroso y es como tiene que estar. Siempre estaba así. También es después de entrenar, que has perdido líquidos, también te quedas más chupado”.

La conversación dio un giro cuando Juanfe Sanz puso sobre la mesa una comparativa estadística entre Vinicius y Diomande. El periodista explicó que el futbolista del Real Madrid había disputado menos minutos debido a los cuatro encuentros de Liga que se había perdido por sanción, pero señaló que había diferencias interesantes al comparar sus registros. Diomande había participado en ocho partidos frente a los doce de Vinicius, con 768 minutos por los 620 del brasileño. En el apartado goleador, el madridista sumaba tres tantos por uno de su homólogo, mientras que también presentaba mejores cifras en asistencias y disparos a puerta.

Sin embargo, Juanfe Sanz quiso detenerse especialmente en los registros defensivos. “Hay otros datos que son más llamativos, que son los que vienen ahora”, anticipó antes de destacar las recuperaciones por partido. Diomande aparecía entre los cuatro delanteros de LALIGA que más balones recuperaban, un dato que sorprendió a los presentes y que puso de manifiesto su aportación sin balón. "Es verdad que Vinicius ha jugado menos, pero, porcentualmente, que Diomande esté entre los cuatro jugadores que más balones recuperan de toda la Liga, con Dubasín, con Giuliano Simeone y con Isaac Romero.

“Hablamos del Diomande que ataca. Esa es la clave. Pero que también defiende”, apostilló Josep Pedrerol. Una interpretación que Fran Garrido llevó un paso más allá al relacionar esos números con el funcionamiento colectivo: “Lo que te da este dato no es que sea bueno para Diomande, es que es lo que le da el equilibrio al Madrid. Es el que le da el equilibrio al Madrid, este dato de Diomande. Por eso tiene que seguir jugando”.

Por último, Tomás Roncero puso el foco en las consecuencias que esa aportación tiene para sus compañeros. El tertuliano utilizó el ejemplo de Cucurella para explicar cómo la ayuda defensiva de Diomande permite liberar a otros futbolistas de determinadas responsabilidades. “Cucurella ha dejado de sufrir. A principios de temporada la gente le decía: “Joder, ¿qué le ha pasado Cucurella? No es el del Mundial”, porque le venían dos contra uno y estaba solo. Y si juega Diomande, Cucurella vuelve a ser Cucurella, porque le ayuda. Es el número uno”, sentenció.

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