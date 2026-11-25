Hay que remontarse cinco años atrás para encontrar la última vez que el Real Madrid consiguió 10 victorias consecutivas en una misma temporada. La remontada ante en PSV ha vuelto a elevar las aspiraciones de un Real Madrid que, si sigue jugando como en la segunda parte de este partido, es un firme candidato a ganar todos los títulos. Edu Aguirre ha llegado a El Chiringuito , pletórico . El periodista tiene claro que su Madrid es a día de hoy el gran favorito para levantar la Champions League en el mes de mayo.

"Creo que es el mejor Madrid desde que ha llegado Mourinho . Los 45 minutos espectaculares, creo que ha enseñado los dientes a Europa el Madrid . Ha puesto la candidatura de 'soy favorito a ganar la Champions' . Creo que el Madrid es el mejor equipo del mundo. Mejor dicho, que tiene los mejores jugadores del mundo. Creo que no hay ningún equipo en el mundo que tenga una calidad como la que tiene Güler, Bernardo, Valverde, Bellingham, Diomande, Vinicius y Mbappé cuando están en su prime, y hoy les hemos visto en su prime . Ahora hay que conseguir que sean un equipo como han sido en la segunda parte. Ni el PSG ni el Bayern tiene la calidad que tiene el Madrid. Si Mourinho consigue tenerles enchufados, con el cuchillo entre los dientes y creyendo en este proyecto, creo que el Madrid va a ganar la Champions", empezaba diciendo Edu Aguirre.

Para el periodista madrileño, que el Real Madrid sea aspirante a todo esta temporada tiene que ver con el grandísimo nivel de forma que atraviesa Jude Bellingham: "Bellingham está en un estado de forma que es el mejor jugador del mundo ahora mismo. Entonces, Bellingham es bueno físicamente, tácticamente, técnicamente, está goleando y lo más importante es que contagia a los compañeros. Entonces, es un Madrid que tiene un ADN ganador porque Mourinho, además, puede equivocarse, pero no se le caen los anillos para decir 'me he equivocado y reacciono'. O sea, se dan todas las condiciones, todos los condicionantes para que el Madrid lo gane todo esta temporada si juegan como han jugado esta segunda parte".

Alfredo Duro pone de manifiesto el 'efecto contagio' positivo que provoca Jude Bellingham en todos sus compañeros: "A mí, por ejemplo, el comentario de Edu sobre lo de Bellingham y el contagio... Lo estaba comentando antes de entrar, no me acuerdo con quién, el efecto contagio de Bellingham. Porque a mí me parece que está muy bien que en los equipos como el Madrid quede claro que no son todos iguales, porque no son todos iguales, Pedrerol. No son todos iguales, no. No puede ser Tchouaméni como Bellingham, no puede ser Bernardo Silva como Arda Güler hoy, no puede ser. Entonces, que quede claro y estoy encantado de que quede claro cuál es el patrón que hoy día necesita el Madrid para que, en situaciones como esta, el partido cambie por completo se llama Jude Bellingham. Contagia a todos, cambia el partido por completo".

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