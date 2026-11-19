'Gran Hermano VIP' ya ha comenzado y con ello sus primeras riñas . De hecho, la primera bronca de Belén Esteban a Pipi Estrada llegó incluso antes de poner el primer pie en la casa más famosa de España. La colaboradora y el tertuliano coincidieron en la furgoneta que les llevaba hasta Tres Cantos y Belén Esteban aprovechó para recriminarle algo que llevaba guardado durante mucho tiempo... ¡Ser un mal defensor del Atlético de Madrid en El Chiringuito! Josep Pedrerol, tras ver la secuencia no pudo evitar ofrecerle a Belén la posibilidad de convertirse en tertuliana del programa deportivo una vez acabe su participación en 'GH VIP'.

"Por cierto, Belén Esteban se ofrece para defender al Atleti en El Chiringuito. Eso ha dicho hace un momento. Belén, hablamos dentro de tres meses , cuando salgas de la casa. Es una crack, de verdad. Está ahí con Pipi, ya ha empezado la pelea Pipi, la primera pelea en el coche ya ¡Madre mía! ", empezaba diciendo Josep Pedrerol antes de dar paso a la divertida secuencia protagonizada por Belén Esteban y Pipi Estrada.

"Y yo te he llamado a ti pesado cuando me hicieron los totales, no te preocupes. Y muy intenso. Y no te aguanto en El Chiringuito porque defiendes fatal. Defiende mejor a mi Atlético de Madrid y déjate del Real Madrid, que todos los que tienes ahí son amigos tuyos. Los del Madrid, todos son amigos tuyos. Bueno, no vamos a empezar a discutir ni por política ni por fútbol, así que calladitos. Ni política ni fútbol", le espetaba Belén Esteban a Pipi Estrada en cuanto se subió a la furgoneta que les llevaba hasta la casa en Tres Cantos.

Las palabras de Pipi Estrada que no gustaron nada a Belén Esteban

Las polémicas declaraciones de Pipi Estrada a las que hacía referencia Jorge Javier Vázquez habían tenido lugar justo un día antes, en el programa de despedida de Pipi antes de entrar a la casa de 'Gran Hermano VIP'. Josep Pedrerol preguntó al tertuliano que definiera a Belén Esteban con una sola palabra y la expareja de Terelu Campos se explayó, y de que manera: "Ella es igual de pesada que yo porque también habla mucho. Yo con Belén he trabajado y no tengo nada pero es intensa. Pesada no, intensa. Es firme, contundente y, sobre todo, cuando ella cree en una cosa la defiende con mucha fuerza. Entonces esa intensidad que echa... Ella es corazón. Ella es una gran rival, esto es una Champions League. Yo lo único que quiero de esta experiencia es salir vivo. Firmo la permanencia".

MÁS NOTICIAS