Todo es mentira 07 agosto 2026

El hijo de José Luis Ábalos y la colaboradora han protagonizado un inesperado rifirrafe que ha obligado a Leila Jiménez a intervenir

Víctor Ábalos ha acudido a 'Todo es mentira' para analizar la decisión de la Audiencia Nacional de continuar con el análisis de varios teléfonos móviles incautados durante los registros realizados en el marco del caso Koldo, pero el debate ha acabado con un duro choque entre el hijo del exministro y la colaboradora Ana Iris Simón, dano lugar a uno de los momentos más tensos del programa. El hijo de José Luis Ábalos ha comenzado cuestionando que todavía queden dispositivos electrónicos pendientes de analizar y lamentaba que esos terminales no hayan estado disponibles para la defensa, insistiendo en que esa circunstancia ha condicionado el procedimiento. "Lo que quisiéramos es tener esos dispositivos, así se hubiera podido defender con todas las garantías procesales", aseguraba. Además, ha recordado que su padre "ya no teme nada porque ya está condenado" y mostraba su sorpresa de que todavía queden teléfonos por analizar cuando, según explicaba, ya existe una sentencia del Tribunal Supremo.

Ábalos, a Simón: "A lo mejor tú en mi sitio estarías diciendo lo mismo" Tras escuchar sus palabras, Leila Jiménez ha dado paso a Ana Iris Simón para conocer su valoración sobre el nuevo movimiento de la Audiencia Nacional. La colaboradora se ha mostrado prudente y ha asegurado que prefería esperar a conocer el desarrollo de la investigación: "Habrá que ver. Yo no confiaría tanto y, sobre todo, como dice Víctor, precisamente sabiendo que el proceso se ha alargado y que puede que haya intereses en que Ábalos no pase las Navidades con su familia", ha comentado. La respuesta de Víctor no ha tardado en llegar: "Bueno, ojalá no tengas razón" y, aunque Ana Iris Simón ha respondido que ambos parecían estar diciendo lo mismo, Ábalos ha querido marcar una diferencia y ha apelado a su situación personal: "Es mi padre. A lo mejor tú en mi sitio estarías diciendo lo mismo. Pero no seamos hipócritas tampoco", ha afirmado. Mientras el choque aumentaba de intensidad, Leila Jiménez trataba de rebajar la tensión al observar que, en el fondo, sus planteamientos parecían coincidir. "Estáis diciendo lo mismo y estáis peleando"

La presentadora no ha ocultado su sorpresa por el rumbo que estaba tomando la conversación: "Estáis diciendo lo mismo y estáis peleando", ha comentado entre risas, antes de bromear con que aquello era "un milagro" porque estaba escuchando el mismo mensaje por parte de ambos. Sin embargo, Víctor Ábalos ha insistido en que no compartían exactamente el mismo planteamiento: "No estoy diciendo lo mismo. Estoy diciendo quizás lo mismo con distinta sensibilidad", ha explicado, antes de dirigirse directamente a la colaboradora. "Es el segundo comentario de Ana Iris que tengo hacia mí. Ya son dos veces las que he podido tener oportunidad de que ella me diga algunas palabras y han sido siempre en la misma dirección. Espero que la tercera algo de empatía tenga", ha señalado. Además, ha añadido que entendía que "el personaje puede caer muy mal", aunque esperaba encontrar una mayor comprensión hacia su situación personal por tratarse de su padre. Ana Iris Simón ha negado haber coincidido antes con él Las palabras de Víctor Ábalos han sorprendido a Ana Iris Simón, que ha asegurado no recordar ningún encuentro previo entre ambos: "Yo no recuerdo haberme encontrado contigo", ha respondido, mientras él mantenía que ya habían coincidido en otro programa. La escritora, firme, ha llegado a plantear que pudiera estar confundiéndose de persona y ha vuelto al asunto del debate: "Yo creo en la justicia y espero que se haga con tu padre".