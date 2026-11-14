¡De viernes! 14 noviembre 2026

El cara a cara entre las dos colaboradoras ha escalado cuando Lydia Lozano ha tomado partido y Terelu Campos ha respondido con dureza recordando veinte años de relación en televisión

Terelu Campos y Belén Esteban han protagonizado un tenso cara a cara en '¡De Viernes!' que ha ido subiendo de tono hasta convertirse en un enfrentamiento abierto. La discusión, centrada en reproches cruzados sobre su trayectoria en Telecinco y su relación personal, ha alcanzado su punto más alto cuando Lydia Lozano ha intervenido tomando partido y Terelu ha estallado contra ella. Belén Esteban y Terelu Campos no han sido amigas íntimas, pero sí han mantenido una relación cordial durante años. Ambas han compartido plató en 'Sálvame' y momentos personales: Terelu estuvo en el bautizo de la hija de Belén, y Belén acudió al de Alejandra Rubio. Sin embargo, ese vínculo se ha resquebrajado en directo con acusaciones cruzadas que han dejado al descubierto viejas tensiones. Esteban a Terelu: "Querías que te pusieran de presentadora" El choque ha arrancado cuando Belén Esteban ha lanzado una acusación directa a Terelu: "Tú hiciste buena jugada viniéndote a Telecinco, que te doy la enhorabuena y muy bien, pero tú lo que querías es que te pusieran de presentadora en 'Ten". Según Belén, finalmente pusieron a María Patiño y Terelu se enfadó.

Terelu Campos a Belén Esteban se enfrentan en el plató de '¡De viernes!'

Terelu ha reaccionado con indignación: "No puedo dejar esto aquí. ¿Quién te ha contado eso?". También ha explicado que, cuando estaba fuera de Telecinco, supo que dos productoras estaban interesadas en ficharla: "Tengo conversaciones. Estas conversaciones con esta productora están muy avanzadas". Según su relato, los productores del programa en 'Ten', le propusieron incorporarse al programa, justo cuando ella ya tenía otra reunión avanzada. Belén ha respondido con sorna, lo que ha irritado a Terelu: "Me hace gracia que diga que la querían. Yo me alegro de que esté aquí, pero me hace gracia". Terelu ha zanjado: "Con ese comentario, la que queda mal eres tú, no yo, Belén". Lydia Lozano toma partido y Terelu estalla: "No me toques las narices" Cuando la tensión entre Belén Esteban y Terelu Campos parecía encaminarse a una tregua, Lydia Lozano ha intervenido tomando partido. La colaboradora ha dado su versión de los hechos, asegurando que cuenta con un testigo. Según sus palabras, Terelu habría comentado que, si aceptaba ser presentadora, no cobraría lo mismo que Belén: "Tú dijiste: 'A mí no me van a pagar como le van a pagar a ella".

Terelu Campos protagoniza un tenso cara a cara con Belén Esteban en '¡De Viernes!' que escala cuando Lydia Lozano toma partido y Terelu estalla: "No me toques las narices".