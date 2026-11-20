Asraf Beno ajusta sus cuentas pendientes en de '¡De viernes!' tras alzarse con la victoria en 'Supervivientes All Stars'. El flamante ganador del programa más extremo de la televisión repasa en el plató su paso por Honduras, enfrentándose a las imágenes de su polémica convivencia con Rosa Benito.

"Te interesa muy bien estar a malas con Isabel Pantoja para hablar, porque si fueras buena gente lo primero que harías sería arreglar esa situación por tu mujer, no por ti, que no tienes idea de sentimientos", sentenció Rosa Benito en una de sus broncas más fuertes con Asraf, quien esta noche responde a todas las críticas que esta le ha hecho.

La enemistad de Asraf Beno y Rosa Benito ha sido sin duda una de las tramas principales de esta última edición de estrellas de 'Supervivientes'. Ambos protagonizaron durísimos enfrentamientos en los que la exmujer de Amador Mohedano acusaba a Asraf de victimizarse y de ser, en parte, culpable de la mala relación de su mujer Isa Pantoja con su madre:

Asraf Beno zanja sus cuentas pendientes con Rosa Benito en el plató de '¡De viernes!'. El ganador de 'Supervivientes All Stars' responde a las duras críticas de la exmujer de Amador Mohedano.

Asraf señala el doble juego de Rosa Benito

Sobre su relación con Rosa en Honduras, Asraf ha descrito una dinámica en la que esta alternaba halagos y ataques sin previo aviso. "Era demasiado el machaque que recibía", ha explicado. "Además, era una persona que tú estabas con ella tan normal en la playa y de repente te encuentras una crítica. A mí me chocaba".

El exconcursante ha reconocido que le costaba enfrentarse a Rosa por una cuestión de respeto generacional. "Yo respeto muchísimo a las personas mayores y me cuesta a lo mejor debatir o discutir con una persona mayor. Pero si esa persona mayor me falta respeto y se mete conmigo, perdona, pero yo te podré decir lo que pienso", ha afirmado.

Asraf ha señalado una frase de Rosa como el momento que le abrió los ojos sobre sus verdaderas intenciones: "Una vez sacó, por ejemplo, la frase de 'ahora entiendo a Alma y a Manuel'. Y ahí es cuando se me vino a la cabeza y dije: 'Oye, ¿qué pasa aquí?'. Ahora entiendo estas actitudes y entiendo un poco todo". A partir de ahí, Asraf ha lanzado su teoría: "Yo intento justificarlo con que venía un poco a limpiar la imagen de los hijos de su amiga".

Asraf pone en duda las disculpas de Rosa

Asraf ha recordado también su discusión más fuerte con Rosa: "Esa pelea surge porque ella me llama víctima en un vídeo por quejarme de que no me habían elegido para comer. Entonces me puse mal, a llorar. Y ella me llamaba víctima por eso", ha explicado.

El marido de Isa Pantoja ha detallado cómo la discusión fue escalando hasta tocar temas personales. Según Asraf, Rosa le reprochó que su único valor televisivo era hablar de Isabel Pantoja y de Kiko Rivera. Un enfrentamiento, sobre el que ha reflexionado: "Al final, la intención de ella es hacerme pequeñito en esa isla".

Sobre las disculpas que Rosa le ofreció al final del concurso, Asraf ha puesto en duda su sinceridad. "Ella te dice 'lo siento' ahora, y de repente, cuando puede, te mete un poquito de caquita", ha dicho el entrevistado.

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