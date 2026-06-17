Macarena, de Albacete , ha sido la elegida de hoy para concursar en ‘¡ Allá tú !’. Cuenta que la realización de eventos es su pasión, ‘’siempre organizo yo los cumpleaños de mis amigas’’, relata. Graduada en marketing y publicidad y ‘ wedding planner ’ de profesión.

Cuando llega la hora de abrir cajas, Macarena escoge a Eli para conocer lo que guarda su caja. Y antes de abrirla recuerda lo siguiente: ‘’¿Te acuerdas de que a mí me gusta el teatro?’’. Cuenta que su sueño es hacer ‘Dirty Dancing’, pero que le falta un Patrick para que le levante. ‘’Pues no cuentes con mi espalda’’, responde de forma cómica Juanra Bonet.

Pero otro de los concursantes se vio capacitado de ser su Patrick. Y tras elegir a la cantante y los coristas se han lanzado y, en el centro del plató, han enseñado a todo el mundo su paso de la película. Tras la hazaña, el presentador ha reaccionado muy sorprendido: ''He flipado mucho y nos hemos asustado un poco''.