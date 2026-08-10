¡Allá tú! 10 agosto 2026

David, participante procedente de Navarra, le ha explicado a Juanra Bonet que si la banquera le comienza a decir piropos es porque ha inventado el 'piropófono'

El turno de Javi para jugar en '¡Allá tú!' ha llegado tras 55 programas. En muchas ocasiones había comentado su gran interés por los trenes, que le han llevado a opositar para trabajar en una compañía ferroviaria, y es por eso que no ha sorprendido que haya escogido como ayudante un amigo al que conoció en una estación de Getafe.

Javi y David cuentan la curiosa manera en la que se conocieron: "En una estación en medio de la nada"

Durante el comienzo de su panel, con la primera llamada de la banquera, ocurrió algo totalmente inesperado. ‘’La banquera dice que Javi es un chico muy guapo y que ojalá se lleve los 150.000 euros’’, comunicaba Juanra Bonet perplejo y con dudas. Era la primera vez que la banquera decía cosas bonitas sobre los concursantes. El nuevo invento que llega a '¡Allá tú!' Todo esto tenía un culpable, David. Como ya comunicó en programas anteriores él es inventor, y aprovechó para implantar un chip en el teléfono que cambia las amenazas de la banquera por piropos. El presentador pregunta con ansias el nombre del invento. ‘’Te va a encantar, el piropófono’’, respondió David.