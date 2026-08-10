El turno de Javi para jugar en '¡Allá tú!' ha llegado tras 55 programas. En muchas ocasiones había comentado su gran interés por los trenes, que le han llevado a opositar para trabajar en una compañía ferroviaria, y es por eso que no ha sorprendido que haya escogido como ayudante un amigo al que conoció en una estación de Getafe.
Durante el comienzo de su panel, con la primera llamada de la banquera, ocurrió algo totalmente inesperado. ‘’La banquera dice que Javi es un chico muy guapo y que ojalá se lleve los 150.000 euros’’, comunicaba Juanra Bonet perplejo y con dudas. Era la primera vez que la banquera decía cosas bonitas sobre los concursantes.
Todo esto tenía un culpable, David. Como ya comunicó en programas anteriores él es inventor, y aprovechó para implantar un chip en el teléfono que cambia las amenazas de la banquera por piropos. El presentador pregunta con ansias el nombre del invento. ‘’Te va a encantar, el piropófono’’, respondió David.
‘’Lo que quería decir en realidad la banquera era que ojalá no te lleves un duro’’, bromeó Juanra Bonet al descubrir la realidad del invento. Tras este episodio, el presentador comunicó la oferta real, de 2.323 euros, que Javi trituró.
Posteriormente y llegando a las últimas cajas, Javi finalmente ha decidido quedarse con los 3.535 euros que le ofrecía la banquera pese a que todavía quedaban cifras muy altas en su panel, como 12.500, 15.000 y 25.000 euros. Tras tomar su decisión final, ha descubierto que en su caja estaba la cifra más alta de las que quedaban en el panel.