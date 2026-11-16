En el backstage de la casa de 'GH VIP' , en la cruz de cámaras, Adara Molinero, con la ayuda del Súper, recibirá cada semana a uno o varios invitados que han dejado huella tras su paso por 'GH' en la historia del formato. Esa es la premisa de 'GH: Al otro lado de la casa' , un formato exclusivo producido en colaboración con Zeppelin que se estrena el miércoles 25 de noviembre a las 13:00 en Mediaset Infinity ; justo una semana después del arranque de 'GH VIP 9', que se estrena este miércoles 18 de noviembre en Telecinco con un plantel espectacular de concursantes .

Adara Molinero revivirá con sus invitados anécdotas, opinarán sobre las tramas de esta edición y se someterán a pruebas y retos en medio de una entrevista muy personal. Los invitados podrán cruzar al otro lado de la casa, visitar el confesionario y otras estancias míticas. Un viaje entre el humor, la nostalgia, las confesiones y las sorpresas donde Adara Molinero les hará regresar al lugar donde vivieron una de las experiencias más intensas de sus vidas. Esta vez les toca vivir 'GH' desde el otro lado.

Habrá emisión semanal del programa en Mediaset Infinity, de unos 40 minutos de duración. Es la primera vez que Adara Molinero ejerce como presentadora en solitario, pues ya condujo el videopodcast de 'En las mejores familias' junto a su madre, Elena Rodríguez (se pueden ver todos los programas en Mediaset Infinity).

Adara Molinero saltó a la fama gracias a su participación en 'Gran Hermano 17', cuando siendo una azafata y modelo de 23 años se inscribió en el casting y su vida cambió radicalmente. No se hizo con la victoria - aquella edición la ganó Bea Retamal -, pero dio comienzo a su trayectoria televisiva: ganó 'GH VIP 7', participó en 'Secret Story', se quedó segunda en 'Supervivientes 2023', estuvo en la primera edición de 'Supervivientes All Stars' y repitió en la segunda.

MÁS NOTICIAS